Intel Panther Lake и три порта 2.5GbE: AAEON выпустила индустриальный одноплатный компьютер EPIC-PTH9

Компания AAEON представила индустриальный одноплатный компьютер EPIC-PTH9, выполненный на аппаратной платформе Intel Panther Lake. Новинка предназначена для построения различных устройств с ИИ-функциями, рассчитанных на эксплуатацию в широком температурном диапазоне — от -20 до +70 °C.

Максимальная конфигурация предусматривает наличие процессора Intel Core Ultra X7 358H с 16 ядрами (4Р+8Е+4LPE), работающими на тактовой частоте до 4,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc B390 (до 2,5 ГГц) с пиковой производительностью 122 TOPS (INT8) и нейропроцессорный блок (NPU) с быстродействием 50 TOPS (INT8).

Одноплатный компьютер располагает двумя слотами SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5-7200 суммарным объёмом до 128 Гбайт (Non ECC). В оснащение входят слот M.2 2280 M-Key (PCIe 4.0 x4) для SSD, разъём M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для адаптера Wi-Fi, коннектор M.2 3052 B-Key (PCIe 4.0 x1 + USB 3.0) для сотового модема 5G и слот PCIe 5.0 x8 для платы расширения, например, дополнительного ИИ-ускорителя. Есть три порта 2.5GbE на базе контроллера Intel I226 и один порт 1GbE на основе Intel I219, а также звуковой кодек Realtek ALC897.

Допускается вывод изображения одновременно на три дисплея через интерфейсы HDMI 2.1 (до 3840 × 2160 точек, 60 Гц), DP 2.1 (до 3840 × 2160 пикселей, 60 Гц) и LVDS (1920 × 1080 точек), а опционально доступна поддержка eDP (3840 × 2160 пикселей). Реализованы по два порта USB 2.0 и USB 3.1, четыре гнезда RJ45 для сетевых кабелей. Через разъёмы на плате можно задействовать до четырёх последовательных портов и ещё четыре порта USB 2.0. Питание подаётся через 4-контактный ATX-коннектор. Размеры новинки составляют 115 × 165 мм. Говорится о совместимости с Windows 11 и Ubuntu 26.04 (ядро 7.0.0-14).

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