AAEON представила промышленную рабочую станцию Boxer-6845-BTL с поддержкой ускорителя NVIDIA Blackwell

Компания AAEON представила рабочую станцию небольшого форм-фактора Boxer-6845-BTL, построенную на аппаратной платформе Intel Bartlett Lake (Core Series 2). Новинка подходит для задач ИИ-инференса на периферии, машинного зрения, робототехнических приложений и пр.

Устройство выполнено в корпусе с габаритами 150 × 270 × 225 мм, а масса составляет 6,5 кг. Максимальная конфигурация предполагает установку процессора Core 7 251E, который содержит 24 вычислительных ядра (8Р+16Е/32T) с максимальной тактовой частотой 5,6 ГГц. В состав чипа входит графический ускоритель Intel UHD Graphics 730. Предусмотрены два слота SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5 суммарным объёмом 64 Гбайт.

Рабочая станция оснащена райзером в двух конфигурациях — A1 и A2. В первом варианте доступны по одному слоту PCIe x16 и PCIe x4, что позволяет установить дискретный GPU для ИИ-нагрузок, в частности, NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition. В версии A2 можно использовать по одному разъёму PCIe x4 и PCI для контроллеров движения, плат видеозахвата и промышленных коммуникационных модулей.

Компьютер располагает двумя посадочными местами для SFF-накопителей с интерфейсом SATA и двумя коннекторами M.2 2280 M-Key для SSD (NVMe); возможно формирование массивов RAID 0/1. Для адаптеров беспроводной связи и сотовых модемов доступны слоты M.2 2230 E-Key (Wi-Fi), M.2 3052 B-Key (4G/5G; Nano-SIM с фронтальным доступом) и M.2 3052 B-Key (PCIe x1 + USB 3.0). Имеется трёхпортовый сетевой контроллер 1GbE.

Станция получила по два порта USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A, два последовательных порта (RS-232/422/485), коннектор DB-15, аудиогнёзда на 3,5 мм, три разъёма RJ45 для сетевых кабелей, а также два интерфейса HDMI. Питание (12–24 В) подаётся через 4-контактный DC-разъём. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +45 °C. Возможен монтаж на стену. Заявлена совместимость с Windows 10 IoT 2021 LTSC, Windows 11 IoT LTSC и Ubuntu 24.04.

