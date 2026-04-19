AAEON выпустила систему CEXD-INTRBL на базе Intel Panther Lake для разработки ИИ-роботов

Компания AAEON представила индустриальный компьютер небольшого форм-фактора CEXD-INTRBL, предназначенный для разработки человекоподобных роботов с функциями ИИ и платформ для автономных транспортных средств. В основу новинки положен процессор Intel поколения Panther Lake.

Устройство заключено в корпус с габаритами 137 × 135 × 86 мм. Задействован чип Core Ultra X7 358H с 16 ядрами в конфигурации 4Р+8Е+4LPE (максимальная частота — 4,8 ГГц). В состав изделия входят графический блок Intel Arc B390 (до 2,5 ГГц) с ИИ-производительностью до 122 TOPS в режиме INT8 и NPU с быстродействием до 50 TOPS (INT8). Суммарная ИИ-производительность (CPU+GPU+NPU) достигает 180 TOPS.

Компьютер может нести на борту до 64 Гбайт LPDDR5-8533 и NVMe SSD формате M.2 2280 (PCIe x4) вместимостью 256 Гбайт. Есть коннектор M.2 2280 B-Key (PCIe x2) для сотового модема и разъём M.2 2230 E-Key для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. В оснащение входят звуковой кодек Realtek ALC897 и четыре сетевых порта 2.5GbE RJ45 на основе контроллера Intel I226-V.

Устройство располагает интерфейсами HDMI 1.4 (3840 × 2160 точек; 30 Гц) и DP 1.4 (3840 × 2160 пикселей; до144 Гц), двумя коннекторами FAKRA с возможностью подключения до восьми камер GMSL2, двумя внутренними разъёмами MIPI CSI, четырьмя портами USB 3.0 Type-C и двумя портами USB 2.0 Type A, четырьмя последовательными портами (по два RS-232 и RS-485), 40-контактным HAT-коннектором (22 × GPIO), а также 3,5-мм аудиогнёздами. Имеется модуль TPM 2.0.

Питание 19–24 В подаётся через DC-разъём. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Заявлена совместимость с Windows 11 и Ubuntu 25.04/24.04. Компьютер предлагается по ориентировочной цене $3200.

