AAEON выпустила mini-ITX-плату MIX-PTLWV1 на базе Intel Panther Lake с поддержкой четырёх 4K-дисплеев

Компания AAEON анонсировала индустриальную плату MIX-PTLWV1 в форм-факторе mini-ITX. В качестве аппаратной платформы применяется процессор Intel Core Ultra Series 3 семейства Panther Lake с графикой Intel Xe LPG, а для программной части заявлена совместимость с Windows 11 и Ubuntu 24.04.

Решение имеет размеры 170 × 170 мм. Доступны два слота C/SO-DIMM для модулей оперативной памяти DDR5-6400/7200 суммарным объёмом до 128 Гбайт. Предусмотрены коннектор M.2 2280 M-Key для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe), разъём M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1/USB 2.0/CNVi) для комбинированного адаптера Wi/Fi/Bluetooth и слот M.2 3042/3052 B-Key (PCIe x1/USB 3.0; nano-SIM) для модема 4G/5G.

Допускается вывод изображения одновременно на четыре независимых дисплея 4К (4096 × 2160; 60 Гц) через интерфейсы DisplayPort 1.4. Есть четыре порта USB 3.0 Type-A и 20-контактная колодка с возможностью использования ещё двух портов USB 3.0. Кроме того, могут быть задействованы до шести последовательных портов (1 × RS-232/422/485 и 5 × RS-232). Присутствуют звуковой кодек Realtek ALC897 HD с 3,5-мм аудиогнездом, слот PCIe 5.0 x8, а также чип Infineon SLB9672 TPM 2.0 и контроллер ввода/вывода Nuvoton NCT6126D.

Новинка располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE RJ45 на основе контроллеров Intel I226-V и Intel I226-LM. Модификация MIX-PTLWV1-A10-4L также получила два порта 10GbE на базе Intel E610-XAT2. Питание (12–24 В) подаётся через 4-контактный коннектор. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Упомянут 4-контактный разъём для вентилятора охлаждения.

