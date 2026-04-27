Три M.2-слота, два COM-порта и один VGA-выход: встраиваемая система AAEON Boxer-6407-TWL на базе Intel Twin Lake поможет модернизировать промышленные платформы

Компания AAEON анонсировала встраиваемую систему Boxer-6407-TWL с пассивным охлаждением, предназначенную для модернизации устаревающих платформ в промышленном и коммерческом секторах. Подчёркивается, что отсутствие вентиляционных прорезей и цельнолитая верхняя крышка препятствуют попаданию внутрь пыли и грязи. Новинка совместима с Windows 11 Pro, Windows 11 IoT и Ubuntu 24.04 (и выше).

В устройстве применен процессор Intel поколения Twin Lake — изделие N150 (четыре ядра; до 3,6 ГГц; 6 Вт) или N250 (четыре ядра; до 3,8 ГГц; 6 Вт). В состав чипов входит графический ускоритель Intel UHD Graphics. Реализовано пассивное охлаждение. Объём оперативной памяти DDR5-4800 может достигать 32 Гбайт (один модуль SO-DIMM).

Boxer-6407-TWL располагает тремя слотами M.2. Это, в частности, коннектор M.2 2280 M-Key (PCIe 3.0 x2) для SSD, разъём M.2 3052 B-Key (USB 3.х, PCIe, SIM) для сотового модема и коннектор M.2 2230 E-Key (PCIe x1) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Присутствует двухпортовый сетевой контроллер 1GbE (Intel I210-AT). За безопасность отвечает модуль TPM 2.0.

Компьютер располагает интерфейсами HDMI (4K@60) и D-Sub для подключения мониторов, двумя гнёздами RJ45 для сетевых кабелей, одним портом USB 3.1 Type-A и тремя портами USB 2.0 Type-A, двумя последовательными портами (RS-232/422/485). В корпусе предусмотрены четыре отверстия для подсоединения антенн беспроводной связи. Питание (12 В) подаётся через DC-разъём. Габариты составляют 153 × 101 × 30 мм, масса — 0,55 кг. Допускается монтаж устройства на стену. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +60 °C.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: