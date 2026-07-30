AAEON представила Mini-ITX-плату MIX-Q870A1 с процессором Intel Core Ultra 200S

Компания AAEON анонсировала плату MIX-Q870A1 типоразмера Mini-ITX, построенную на аппаратной платформе Intel Arrow Lake. Новинка предназначена для создания индустриальных систем, платформ периферийных вычислений и работы с ИИ-приложениями.

Изделие имеет размеры 170 × 170 мм. Применён набор логики Intel Q870; возможна установка процессора Core Ultra 200S в исполнении LGA 1851 с показателем TDP до 85 Вт. Благодаря встроенному нейропроцессорному блоку (NPU) и графике Intel Xe LPG производительность на ИИ-операциях достигает 36 TOPS. Предусмотрены два слота CSODIMM/SODIMM для модулей оперативной памяти DDR5-6400 суммарным объёмом до 96 Гбайт. Доступны два порта SATA-3 для подключения накопителей с возможностью формирования массивов RAID 0/1. Кроме того, реализованы два слота для SSD — M.2 2280 M-Key с интерфейсом PCIe x4 (NVMe) и M.2 2242 M-Key с интерфейсом SATA.

В оснащение платы входит слот PCIe 5.0 x16 с функцией бифуркации: с помощью отдельного джампера можно выбирать между режимами: x16, x8/x8 или x8/x4/x4. Есть коннектор M.2 2230 E-Key (PCIe x1; NVMe) для адаптера Wi-Fi. В арсенале новинки — звуковой кодек Realtek ALC897, сетевые контроллеры 1GbE (Intel I219-LM) и 2.5GbE (Intel I226-V), модуль TPM 2.0, чип ввода/вывода Nuvoton NCT5525D.

Для подключения мониторов служат по два разъёма HDMI 2.0 (до 4096 × 2160 точек; 60 Гц) и DisplayPort 1.4 (до 4096 × 2160 пикселей; 120 Гц), а также интерфейсы eDP и LVDS (в обоих случаях 1920 × 1080 точек; 60 Гц). Имеются восемь портов USB 3.1 Type-A, два гнезда RJ45 для сетевых кабелей и аудиогнёзда на 3,5 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 11 и Ubuntu 24.04.

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