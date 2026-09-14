AAEON представила индустриальные microATX-платы MAX-Q870A и MAX-H810A на базе Intel Arrow Lake-S

Компания AAEON анонсировала материнские платы MAX-Q870A и MAX-H810A типоразмера microATX, рассчитанные на использование в коммерческом и промышленном секторах. Первая из новинок подходит для приложений ИИ и машинного зрения, вторая — для индустриальной автоматизации и встраиваемых систем.

Обе модели ориентированы на процессоры Intel Core Ultra 200S поколения Arrow Lake-S в исполнении LGA 1851. Диапазон рабочих температур простирается от -20 до +60 °C. Говорится о совместимости с Windows 11 и Linux Ubuntu 24.04.2. Габариты изделий составляют 244 × 244 мм.

Версия MAX-Q870A выполнена на наборе логики Intel Q870 и поддерживает чипы с TDP до 125 Вт. Доступны четыре слота CU/U-DIMM для модулей DDR5-6400 суммарным объёмом до 256 Гбайт. Накопители могут быть подключены к двум портам SATA-3 с функцией RAID 0/1/5, а также к слотам M.2 2242/2280 M-Key (SATA / PCIe 4.0 x4) и M.2 2242/2260/2280/22110 M-Key (PCIe 4.0 x4) для SSD. Изделие оборудовано слотами PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 (×2) и PCIe 4.0 x1 для карт расширения, разъёмом M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1; USB 2.0) для адаптера Wi-Fi и коннектором M.2 3042/3052 B-Key (USB 3.2 / USB 2.0) для модема 4G/5G (плюс слот Nano-SIM). Возможен вывод изображения одновременно на четыре монитора через два порта HDMI 2.1 (до 4096 × 2160 точек; 60 Гц), интерфейсы DP1.4a (до 4096 × 2160 пикселей; 60 Гц) и LVDS (1920 × 1200 точек; 60 Гц).

Плата располагает сетевыми контроллерами Intel I226-LM, Intel I226-V и Realtek RTL8156 стандарта 2.5GbE, звуковым кодеком Realtek ALC897 и чипом ввода/вывода Fintek F81966. Реализованы шесть портов USB 3.1 Type-A, три гнезда RJ45 для сетевых кабелей, последовательный порт RS-232/422/485 и набор аудиогнёзд на 3,5 мм.

Версия MAX-H810A, в свою очередь, использует чипсет Intel H810, позволяя применять процессоры с TDP до 65 Вт. Имеются два слота CU/U-DIMM для модулей памяти DDR5-6400 суммарным объёмом до 128 Гбайт, два порта SATA-3 с поддержкой RAID 0/1, коннектор M.2 2242/80 M-Key для SATA SSD. За возможности расширения отвечают слоты PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 и PCIe 4.0 x1, а также разъём M.2 2230 E-Key (PCIe 4.0 x1; USB 2.0). Плата наделена двухпортовым сетевым контроллером Intel I226-V 2.5GbE, звуковым кодеком Realtek ALC897 и чипом Fintek F81966. Набор интерфейсов включает по одному DP 1.4a и LVDS, два HDMI 2.1, два гнезда RJ45, последовательный порт RS-232/422/485, набор 3,5-аудиогнёзд, а также по два порта USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A и USB 3.1 Type-A.

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