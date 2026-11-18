Amazon Web Services (AWS) начала строительство на северо-западе штата Индиана нового кампуса ЦОД стоимостью $7 млрд. Работы над Project Rise начались в Уитфилде (Wheatfield) округа Джаспер (Jasper), сообщает Datacenter Dynamics. Строительные работы выполняет компания Ryan Companies, на их завершение уйдёт несколько лет.

Компания намерена быть «хорошим соседом» для окружающих: $98 млн налогов она заплатит вперёд, ещё $700 млн — в следующие 30 лет. AWS уже располагает ЦОД в Северной Индиане (в Нью-Карлайле) и ещё один строит в Хобарте. Проекты являются частью дополнительного обязательства по инвестициям $15 млрд с расчётом увеличения мощностей ЦОД в Индиане на 2,4 ГВт. Всего инвестиции AWS в ЦОД в Нью-Карлайле (New Carlisle), Хобарте (Hobart) и Уитфилде (Wheatfield) составляют $33 млрд.

Amazon рассчитывает построить до девяти зданий на участке 123 га, проданном AWS компанией Northern Indiana Public Service Company (NIPSCO) и расположенном менее чем в 1 км от электростанции Schahfer Generating Station. Охлаждение кампуса будет осуществляться в основном воздухом, а вода будет нужна всего несколько дней в году, в самое жаркое время.

Также компания скупила участки в Северной Вирджинии, вероятно под дата-центры. По данным СМИ, она потратила более $170 млн на землю в округах Лаудон (Loudoun) и Фэрфакс (Fairfax). Так, она приобрела закрытый бетонный завод с площадкой 9 га в округе Лаудон за $99,79 млн, а затем соседний участок на 10 га за $34,44 млн. Попутно компания купила за $72 млн землю площадью 5,26 га в округе Фэрфакс. Правила зонирования позволяют построить на участках ЦОД высотой около 30 м.

Однако 17 ноября наблюдательный совет округа Лаудон одобрил мораторий на приём заявок на строительство новых ЦОД. Ранее в этом году один из сенаторов Вирджинии предложил ввести мораторий во всё штате на три года. Хотя в 2025 году AWS сообщала о намерении построить по ЦОД в «каждом округе» между Северной Вирджинией и Ричмондом, компания отозвала заявку на строительство ЦОД из-за противодействия со стороны властей округа Лаудон.

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