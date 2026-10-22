Amazon отозвала заявку на строительство кампуса ЦОД в Вирджинии из-за противодействия со стороны властей округа Лаудон

Amazon отказалась от планов строительства кампуса ЦОД в округе Лаудон (Loudoun) в регионе Северная Вирджиния (штат Вирджиния) — сердце мировой индустрии ЦОД. Компания согласилась отозвать заявку на строительство дата-центров на территории одного из кампусов Университета Джорджа Вашингтона (George Washington University Science and Technology Campus) в Эшберне (Ashburn), сообщает Datacenter Dynamics.

В социальных сетях представитель наблюдательного совета округа сообщил, что местные власти провели ряд встреч с сотрудниками компании, в результате которых было заключено новое соглашение — Project Potomac Promise.

В совете подчеркнули, что основной целью было не допустить строительства на землях университета ЦОД или инфраструктуры, способной обеспечить их работу. При этом Amazon отказывается от судебных разбирательств и попыток отстаивать право на возведение дата-центров на этом участке.

В марте Amazon Data Services приобрела у университета (GWU) участок площадью около 49,4 га за $427 млн в рамках сделки с обратной арендой сроком на пять лет. Это давало компании время оформить необходимые разрешения на строительство, а университету — подготовиться к «переезду» с проданной территории.

Amazon рассчитывала построить кампус из четырёх зданий ЦОД общей площадью 74 320 м2 — так называемый Bridgefield Tech Center. Но проект столкнулся с противодействием местных жителей, студентов и даже совета округа.

Согласно новому соглашению, Amazon передаст округу Лаудон участок площадью около 10 га стоимостью $65 млн. В совете сочли его «идеально подходящим» для строительства нового общественного центра искусств и спортивного комплекса.

Кроме того, компания согласилась изменить зонирование оставшейся земли, предусмотрев возможность её «смешанного» использования и строительства жилья. Дополнительно в жилищный фонд округа будет перечислено $5 млн. В ответ представители местных властей поблагодарили компанию за «готовность встречаться и вести диалог».

По словам вице-президента Amazon по развитию мощностей ЦОД Джоша Вайсмана (Josh Weissman), компания взаимодействует с округом Лаудон в сфере строительства уже 20 лет. На территории округа работают более 3,4 тыс. её сотрудников, поэтому предложение университета о покупке участка не осталось без ответа. Тем не менее в Amazon понимают серьёзные опасения местного сообщества относительно строительства ЦОД на этой территории, поэтому к предложению местных властей отнеслись «со всей ответственностью».

Ранее сотрудники администрации округа сообщили наблюдательному совету, что Amazon потребуется дополнительное разрешение местных властей перед началом строительства любых ЦОД на принадлежащем компании участке. Подчёркивалось, что действующее решение о зонировании не допускает эксплуатацию ЦОД в качестве основного вида использования купленной земли.

По словам Вайсмана, в компании иначе оценивают «юридический потенциал» участка. Тем не менее Amazon предпочла не ввязываться в судебные разбирательства, решив вместо этого заключить соглашение о реализации инициативы Project Potomac Promise. Учитывая близость округа Лаудон к корпоративным офисам компании и объектам её розничного бизнеса, Amazon признала необходимость расширения строительства доступного жилья на своём участке на фоне быстрого развития округа.

Северная Вирджиния является крупнейшим в мире центром размещения ЦОД. В регионе работают сотни соответствующих объектов, совокупная мощность которых измеряется гигаваттами. Значительная часть этих мощностей сосредоточена именно в округе Лаудон, где Amazon также арендует немало объектов.

Тем не менее в последние годы власти округа стали всё активнее выступать против новых проектов строительства дата-центров. В частности, они исключили ЦОД из перечня объектов, строительство которых разрешено без дополнительных согласований. Также изучается возможность отозвать право на строительство у владельцев участков, для которых по прежним правилам сохранялся упрощённый режим согласования. Кроме того, рассматриваются моратории на строительство новых ЦОД как на уровне штата, так и на уровне округа.

Примечательно, что ещё в феврале 2025 года AWS сообщала о намерении строить ЦОД в «каждом округе» от Северной Вирджинии до Ричмонда. Тем не менее, Вирджиния становится всё менее комфортной для строителей ЦОД. В июле появилась информация, что совет округа Принс-Уильям (Prince William) остановил реализацию проекта строительства крупного ЦОД Dulles South Innovation Center на площади 785 га, а в целом в округе было ограничено разрешение на строительство дата-центров «по умолчанию», без специальной процедуры одобрения.

В июле также сообщалось, что округ Лаудон рассматривает мораторий на новые ЦОД, а в сентябре губернатор штата Эбигейл Спанбергер (Abigail Spanberger) подписала указ, ужесточающий правила строительства и эксплуатации ЦОД в Вирджинии.

Ещё в 2022 году сообщалось, что на рынке ЦОД в Северной Вирджинии наметился катастрофический недостаток электроэнергии. Уже тогда т.н. «Аллея дата-центров» обгоняла по ёмкости сверхкрупных дата-центров и Европу, и Китай. Наконец, в конце июня произошло знаковое событие: Вирджиния первой в истории одобрила налог на электричество для ЦОД, даже включая то, что операторы будут генерировать сами.

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