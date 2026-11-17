AWS и инвестиционная компания Blackstone заключили сделку, согласно которой последняя становится владельцем двух кампусов ЦОД AWS и передаёт их в обратно аренду Amazon на первоначальный срок в 12 лет, сообщает The Register. Ранее AWS решила передать чипы NVIDIA Grace Blackwell на сумму около $8 млрд созданной специально для этих целей компании (SPV), чтобы взять их назад в аренду.

Только что сформированная структура Blackstone Digital Infrastructure Trust (BXDC) получит долю в 75 % в двух совместных предприятиях (СП) с AWS. Сумма сделки оценивается в $5 млрд. AWS сохраняет за собой долю в 25 % в этих СП и принимает объекты на условиях полной ответственности за их содержание. Это значит, что, помимо арендной платы, компания обязуется покрывать расходы на уплату налогов на недвижимость, страхование зданий, а также затраты на их техническое обслуживание и ремонт.

Активы BXDC включают 13 недавно построенных объектов для размещения серверного оборудования общей мощностью 647 МВт, гласит поданная Blackstone в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) форма 8-K. Один из кампусов включает девять зданий, расположенных на сервере штата Индиана; второй — ещё четыре объекта в штате Миссисипи. AWS арендует мощности и у других операторов ЦОД — в этом году компания заключила соглашение со STACK Infrastructure о развитии кампусов в северо-западной части штата Луизиана; проект оценивается в $12 млрд. Также AWS увеличила инвестиции в ИИ ЦОД в Луизиане, но отозвала заявку на строительство ЦОД в Вирджинии.

Сделки по схеме продажи с обратной арендой также нередко встречаются в отрасли ЦОД — форматом REIT пользуются многие девелоперы и операторы. QTS Realty Trust, также входящая в Blackstone, строила объекты, которые впоследствии передавались в аренду Microsoft. По словам Omdia, схема продажи с обратной арендой может быть более оправданной экономически. Важно понимать, что речь идёт о здании и инфраструктуре, а не оборудовании, которое размещается на объекте.

«Также очевидно, что масштабные капзатраты гиперскейлеров создают нагрузку на их финансовые показатели, и они вынуждены обращаться к рынку заёмного капитала для финансирования строительства. Конечно, использование заёмных средств — стандартная практика, но можно предположить, что сейчас объём долга для развития ИИ-инфраструктуры значительно выше, чем в прошлом», — говорит Omdia.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в IV квартале 2026 года при соблюдении условий. Любая из сторон может расторгнуть соглашение, если оно не будет закрыто к 31 декабря 2026 года, гласит форма 8-K. В этом случае сторона, не являющаяся причиной расторжения договора, имеет право на получение компенсации за расторжение сделки в размере $150 млн.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: