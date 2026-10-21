Amazon направит €16 млрд на расширение инфраструктуры в Германии в 2027 году

В 2027 году компания Amazon намерена инвестировать €16 млрд ($17,98 млрд) в различные инфраструктурные проекты на территории Германии. Средства будут направлены на расширение парка ЦОД и развитие ИИ-инфраструктуры, высокоскоростного спутникового интернета в рамках инициативы Amazon Leo, а также новые проекты в направлении Prime Video, сообщает Datacenter Dynamics.

С 2010 года Amazon уже потратила в Германии около €100 млрд. Из новых €16 млрд сумма в €4,8 млрд ($5,39 млрд) будет направлена на развитие ЦОД и ИИ-инфраструктуры, а также расширение облачного региона AWS Europe во Франкфурте.

По словам представителя Amazon, Германия является одним из мировых центров инноваций и одним из самых привлекательных направлений для инвестиций в Европе. Поэтому компания уже вложила в стране значительные средства и намерена продолжить инвестиции.

Регион Amazon Web Services (AWS) Frankfurt действует с 2014 года и неоднократно расширялся. В июне 2024 года AWS объявила о намерении инвестировать $9,44 млрд в развитие региона к 2026 году, а в ноябре 2025 года сообщила, что рассматривает возможность строительства ЦОД за пределами Франкфурта — в Шёнеке (Schöneck) и Майнтале (Maintal), в земле Гессен (Hesse). В Майнтале, помимо прочего, речь идёт о кампусе из двух зданий на территории площадью 10,5 га.

Регион во Франкфурте включает три зоны доступности. В его составе работают четыре площадки ЦОД, ещё одна находится на стадии строительства.

Также в Германии реализуется проект AWS Sovereign European Cloud. В 2024 году компания объявила, что инвестирует €7,8 млрд ($8,47 млрд) в развитие суверенной облачной инфраструктуры в Германии до 2040 года. Инфраструктура облака размещается в Бранденбурге.

Компания не раскрыла, как будут разделены оставшиеся €11,2 млрд ($12,58 млрд) между Amazon Leo, логистическими проектами и Prime Video.

Активность компании на рынке ИИ нарастает. В июле Amazon сообщала, что ожидает ещё больших расходов в соответствующий сегмент. Президент и генеральный директор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) объявил об увеличении прогноза капитальных затрат на 2026 год до $220 млрд с предыдущего в размере $200 млрд. Он пояснил это ростом цен на память, добавив, что значительные инвестиции Amazon вряд ли скоро прекратятся.

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