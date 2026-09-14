До 2688 vCPU и 100 Тбайт EBS: стали доступны стойки AWS Outposts второго поколения

Компания Amazon объявила о доступности стоек AWS Outposts второго поколения. Решение ориентировано на заказчиков, которым необходимы низкая задержка, а также локальные обработка и хранение данных, но у которых нет возможности для развёртывания многостоечных конфигураций.

Изделие выполнено в форм-факторе 42U. Стойка объединяет вычислительные мощности, хранилище и сетевое оборудование. Клиент получает те же инструменты и API, что и в обычном облаке AWS, но сама система размещается на его площадке.

Говорится о поддержке до 2688 vCPU и до 100 Тбайт пространства Amazon EBS. Могут использоваться инстансы общего назначения M8i и M7i на процессорах Intel Xeon (Sapphire Rapids и Granite Rapids), C8i и C7i для ресурсоёмких рабочих нагрузок и R8i и R7i с большим объёмом памяти (все базируются на платформе Intel).

Кроме того, упомянуты сетевые инстансы Bmn-sf2e, Bmn-cx2 и Bmn-cx3a класса Bare Metal. Первый вариант использует чипы Sapphire Rapids и сетевые карты AMD Solarflare X2522: возможны конфигурации с 64 vCPU, 512 Гбайт DDR5 и двумя сетевыми картами с 100 Гбит/с, а также со 128 vCPU, 1024 Гбайт памяти и четырьмя картами на 200 Гбит/с.

Версия Bmn-cx2 предполагает наличие 192 vCPU, 1024 Гбайт DDR5 и двух карт NVIDIA ConnectX-7 400G NIC. Эти решения поддерживают аппаратную синхронизацию времени, что важно для биржевой торговли, анализа рисков и рабочих нагрузок в ядрах телекоммуникационных сетей 5G и пр. Характеристики Bmn-cx3a, в свою очередь, пока не раскрываются.

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