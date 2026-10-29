Microsoft опубликовала квартальный отчёт — выручка Azure выросла на 48 %

Microsoft опубликовала результаты I квартала 2027 финансового года, и они оказались лучше прогнозов. Основным драйвером роста стало облачное направление Azure, которое показало рост выручки более чем на 48 %. На положительных новостях акции компании после закрытия основных торгов подорожали на 4 %, отмечает SiliconANGLE.

Выручка Microsoft по итогам квартала выросла на 19 % и достигла $92,28 млрд, что оказалось выше прогнозов в $90,69 млрд. Чистая прибыль компании достигла $36,63 млрд — в аналогичный период годом ранее она была $27,75 млрд. Прибыль на акцию без учёта некоторых расходов, в том числе выплат акциями, составила $4,89, что превзошло ожидания аналитиков, которые прогнозировали $4,73.

Впервые в истории Microsoft раскрыла точный объём выручки Azure в денежном выражении — за квартал подразделение принесло $33,17 млрд — аналитики ожидали $32,32 млрд. Данные были представлены в рамках новой системы отчётности, согласно которой Microsoft разделяет результаты на направления «Агенты и инфраструктура» (Agents and Infra) и «Устройства и потребительские продукты» (Devices and Consumer). В течение последних 11 лет компания отчитывалась по сегментам Azure, Office и Windows.

В сегменте «Агенты и инфраструктура» доход вырос на 25 % по сравнению с прошлым годом и составил $76,8 млрд — выше спрогнозированных аналитиками $75,63 млрд. В этот сегмент входят платформа Azure, облачные продукты Microsoft 365, офисные приложения, лицензирование серверного ПО, отраслевые решения и сервисы поддержки. Число пользователей ИИ-помощника Microsoft 365 Copilot выросло на 50 % за квартал, сообщил гендиректор компании Сатья Наделла (Satya Nadella), но точного показателя не назвал; число пользователей пакета Microsoft 365 E7 уже исчисляется миллионами добавила финдиректор Эми Худ (Amy Hood).

Выручка по направлению «Устройства и потребительские продукты» составила $15,48 млрд — это на 3 % ниже, чем год назад, но выше прогнозов аналитиков, которые ожидали $15,05 млрд. Сюда входят поисковые сервисы, реклама, игровые консоли Xbox, и лицензии Windows, которые продаются производителям устройств. Скромными результатами сегмент обязан слабыми продажами ПК: объём реализации устройств и лицензий Windows сократился на 22 % год к году. Причина низкого спроса — высокие цены из-за дефицита чипов оперативной и флеш-памяти, отметил господин Наделла.

Инвесторов, вероятно, больше интересовали подробности о строительстве ИИ-инфраструктуры. Капитальные затраты и расходы по финансовой аренде Microsoft достигли $45,2 млрд, что примерно на 30 % выше показателя годиной давности — аналитики ожидали до $50,67 млрд. 75 % капзатрат приходятся на активы с относительно коротким сроком службы, отметила госпожа Худ — на CPU Intel и GPU NVIDIA; в предыдущие три квартала этот показатель составлял 66 %. Сдвиг отражает стремление компании отдавать приоритет инфраструктуре, способной обеспечить быструю окупаемость инвестиций.

У компании по-прежнему достаточно денежных средств, чтобы финансировать капвложения, добавила Эми Худ; хотя свободный денежный поток сократился на 27 % до $18,63 млрд. У Google и Meta✴ этот показатель сейчас отрицательный. Microsoft планирует сохранить положительное значение свободного денежного потока на протяжении всего 2027 года; при необходимости компания сохранит доступ к другим источникам финансирования. «Благодаря нашим кредитным рейтингам у нас есть доступ к рынкам заёмного капитала, которым мы даже не пользовались. Разумеется, существуют и другие варианты», — добавила финдиректор.

Ранее Microsoft вдвое повысила цену на расширенную поддержку Windows 10. компания также представила WSLC для работы с Linux-контейнерами в среде Windows и анонсировала собственные ИИ-ускорители Azure Maia 300.

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