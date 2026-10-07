ESU на носу: второй год расширенной поддержки Windows 10 обойдётся предприятиям в два раза дороже

В октябре завершается первый год действия программы расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10, поддержка которой была прекращена компанией Microsoft 14 октября 2025 года. Для корпоративных клиентов, решивших продолжить использование Windows 10 с получением обновлений в рамках ESU, стоимость участия в ней удваивается — с $61 до $122.

Доля рынка Windows 11 демонстрирует рост, достигнув, согласно данным аналитического сервиса Statcounter, 71,5 %, тогда как доля Windows 10 снизилась до 27,77 %. Ресурс The Register предупредил, что эти сведения, полученные на основе счётчика Statcounter, установленного более чем на миллионе веб-сайтов по всему миру, следует рассматривать как оценочные. Сама Microsoft информацией по этому поводу не делится. Доли рынка оставались относительно стабильными после всплеска популярности Windows 11 в конце прошлого года, в связи с предстоящим прекращением поддержки Windows 10.

Стоит отметить, что пользователи в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) получают обновления безопасности без дополнительных действий, а остальным необходимо для этого использовать баллы Microsoft Rewards или произвести синхронизацию настроек с облаком через функцию Windows Backup. Для предприятий же рост расходов может стать стимулом к переходу на Windows 11. Хотя может быть ряд причин, вынуждающих оставаться на Windows 10. Это может быть наличие специфического оборудования, несовместимого с Windows 11, или же ситуация, когда цикл обновления техники не совпадает с требованиями Microsoft, вынуждающими избавляться от старых устройств ради запуска нового ПО.

Согласно данным компании Lansweeper, в течение первого года действия программы ESU предприятия активно отказывались от Windows 10, а оставшиеся системы оказались гораздо более «устойчивыми» к замене. В Lansweeper предположили, что в период продления подписки возможен «небольшой всплеск» активности по переходу. «На второй год стоимость ESU удваивается, что делает экономически более обоснованной замену тех компьютеров, обновление которых постоянно откладывалось “на потом”», — сообщили в компании, отметив, что «самый резкий этап этого процесса, вероятно, уже позади»: «Оставшиеся устройства — это в основном те системы, для которых оплата ESU дешевле или проще, чем замена оборудования, к которому они привязаны. В таких случаях расходы на ESU — это просто неизбежные издержки.

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