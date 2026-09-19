Путь на дно: суд обязал Microsoft раскрыть внутренние документы и переписку топ-менеджеров в деле о перепродаже лицензий на ПО

Юридический спор, инициированный занимающейся перепродажей лицензионного ПО компанией ValueLicensing против Microsoft, выходит на новый уровень. Опубликован согласованный сторонами судебный приказ, обязывающий последнюю предоставить документы, связанные с бывшими и нынешними руководителями компании. Часть из них в результате раскрытия может серьёзно осложнить положение разработчика ПО, сообщает The Register. Речь, в частности, о важнейшем внутреннем документе под названием «Презентация о подержанном ПО» (Second-Hand Software Presentation, SHS).

Приказ во многом посвящён поиску и раскрытию документов Microsoft, касающихся данных о том, что софтверный гигант определённым образом стимулировал переход клиентов на сервисы в обмен на отказ от попыток перепродажи ранее купленных такими клиентами лицензий на ПО. Наличие «Презентации о б/у ПО» Microsoft признала в декабре 2025 года, хотя сам документ появился в июне 2013 года. SHS касается вопроса продвижения и перевода клиентов на «вечно актуальную» облачную подписку Office 365, поскольку для Microsoft стало проблемой наличие у многих клиентов бессрочных лицензий.

Хотя содержание SHS Presentation до сих пор целиком не обнародовано, в судебном приказе оно обозначено как т.н. Known Adverse Document — то есть, вероятно содержащий сведения, неблагоприятные для одной из сторон. В приказе от Microsoft требуют до 31 октября объяснить, почему документ не был раскрыт раньше, поскольку изначальный иск к Microsoft был подан ValueLicensing ещё в 2021 году.

Также Microsoft теперь обязана провести масштабный поиск в корпоративных почтовых ящиках и аккаунтах SharePoint, связанных с презентацией материалов по ряду ключевых слов, включая «использованные лицензии», «антимонопольное законодательство», «Value Licensing» и др. Поиск должен охватить период с 3 июля 2012 года по 1 июня 2020-го. Найденные документы необходимо предоставить не позже 30 ноября.

В числе руководителей, чьи почтовые ящики и файлохранилища попали под пристальное внимание суда — действующий корпоративный вице-президент Microsoft Ричард Чин (Richard Chin), отвечающий за вопросы монетизации в компании. В указанный период он был генеральным менеджером, занимавшимся вопросами ценообразования, лицензирования и бизнес-моделей, связанных с облаками и ИИ. В списке также Кевин Тёрнер (Kevin Turner), в 2005–2016 гг. занимавший пост операционного директора компании.

Что касается вопросов конфиденциальности документов, суд постановил, что общего статуса рассматриваемым материалам присвоено не будет, а вопрос о конфиденциальности будет рассматриваться по каждому документу отдельно, причём ограничения будут распространяться лишь на конкретные слова, цифры или фрагменты. Ответчик должен будет подкрепить закрытие информации конкретными причинами, а не общими утверждениями.

Любые обнаруженные дополнительные документы, относящиеся к тем же или аналогичным вопросам, затронутым в SHS Presentation, необходимо раскрыть до 30 ноября 2026 года. Кроме того, Microsoft должна будет каждый 21 день оповещать ValueLicensing о ходе выполнения требований. В Microsoft новости не комментируют, а представитель ValueLicensing заявил, что компания годами добивается надлежащего раскрытия документов, и судебный приказ стал результатом её кропотливой работы, а также следствием раскрытия других документов в последнее время. Кроме того, это позволит лучше понять отношение Microsoft к рынку б/у ПО.

В последние годы в деле отмечены несколько неожиданных поворотов, в том числе попытка Microsoft перевести судебный спор в плоскость авторского права вместо того, чтобы отвечать на обвинения в намеренном препятствовании перепродаже лицензий. Новый поворот, возможно, даст представление о том, как компания относилась к рынку в период, когда усиленно стимулировала клиентов переходить на подписки.

В 2025 году Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании (CAT) постановил в ответ на иск ValueLicensing, что перепродажа и «дробление» локальных лицензий на ПО не нарушает авторских прав Microsoft, причём дальнейшие разбирательства только множили проблемы гиганта. В итоге в июле появилась информация, что компания уклоняется от выплаты £270 млн в пользу ValueLicensing. Сумма и так велика, но параллельно инициирован коллективный иск, в случае успеха которого Microsoft может лишиться уже миллиардов.

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