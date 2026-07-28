Microsoft всячески пытается увернуться от выплаты £270 млн за запрет на перепродажу «ненужных» лицензий

Пережив поражение в апелляционном суде, Microsoft не намерена сдаваться и добилась задержки производства по делу ValueLicensing, делая ставку на Верховный суд Великобритании. Ранее ValueLicensing, которой IT-гигант запретил перепродавать своё лицензионное ПО, подал иск о компенсации в размере £270 млн, сообщает The Register.

Апелляционный суд по вопросам конкуренции Великобритании (CAT) ещё в 2025 году постановил, что перепродажа и «дробление» локальных лицензий на ПО не нарушает авторских прав Microsoft. Последняя подала апелляцию и проиграла её 7 июля этого года. Разбирательство уже приостанавливалось ранее, а 21 июля дело вновь «поставили на паузу» после того, как Microsoft заявила о готовности добиваться своего в Верховном суде. Хотя не факт, что корпорации дадут такую возможность.

Ранее Microsoft пыталась оспорить информацию ValueLicensing о том, что техногигант включал в договоры пункты, «подталкивавшие» клиентов к подпискам на сервисы Microsoft 365 и мешавшие перепродаже бессрочных лицензий. После этого корпорация и вовсе заявила, что продажа его ПО незаконна, поскольку предметом спора является не только права на код, но и на сопутствующие иконки, интерфейс и др. В итоге она всё равно проиграла при рассмотрении дела CAT, а позже проиграла апелляцию.

ValueLicensing, занимавшаяся перепродажей купленных у разных компаний лицензий на ПО, в 2021 году подала в суд на Microsoft, заявив, что последняя заблокировала поставки лицензий, и потребовала компенсацию в размере £270 млн. Сума велика, но не так велика, как сумма коллективного аналогичного иска на ту же тему, инициированного известным британским юристом Александром Вольфсоном (Alexander Wolfson). В случае успеха истцов, Microsoft могут обязать выплатить миллиарды.

В боле раннем отказе в апелляции Microsoft отмечалось, что компания пытается создать искусственное различие с ПО, которое поставляется на CD-ROM, где Microsoft в принципе не может контролировать вторичный рынок. Кроме того, позиция компании противоречит приговору Евросоюза по делу UsedSoft от 2012 года, который запретил Oracle блокировать перепродажу «использованных» лицензий. Согласно мнению суда, «странный» подход Microsoft означает, что для обхода решения по делу UsedSoft разработчикам ПО было бы достаточно просто включить в поставку иконки или клипарты, которые компания рассматривает как объекты авторского права, перепродажа которых якобы не санкционирована европейскими нормами в отличие от программного кода.

ValueLicensing подчеркнула, что в компании рады тому, что полностью приостановить дело не удалось и ходатайства продолжат рассматривать — в будущем это позволит истцу быстро перейти к полноценному судебному разбирательству. Компания уже одержала победы в суде первой инстанции и апелляционном суде, поэтому дальнейшие задержки, вероятно, будут минимальными.

Попутно Microsoft участвует в разбирательствах и по другим вопросам. Так, к концу 2025 года с Microsoft в Великобритании стали требовать уже почти $3 млрд за завышение расценок для клиентов облачных конкурентов. Попутно давление оказывают прямые конкуренты компании в лице AWS и Google Cloud. Аналогичную тактику они избрали и в Евросоюзе. Кроме того, Microsoft Azure грозит получение статуса стратегического рыночного игрока, что позволит CMA применять к компании адресные меры.

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