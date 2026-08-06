Долицензировались: с Microsoft требуют почти £6 млрд за завышении цен на ПО

Высока вероятность того, что компания Microsoft может оказаться в Великобритании даже в худшей ситуации, чем ожидалось. Если ещё недавно ей грозили отдельные иски в связи политикой лицензирования ПО, то теперь оба дела судья может объединить в одно, что только укрепит позиции истцов, сообщает The Register.

Главу ValueLicensing (VL) Джонатана Хорли (Jonathan Horley) пригласили принять участие в т.н. организационной судебной конференции (Case Management Conference, CMC). В ходе таких слушаний определяется график рассмотрения дела и решаются процессуальные вопросы по мере его продвижения. Заявленная конференция касается коллективного иска против Microsoft на несколько миллиардов британских фунтов.

ValueLicensing подала иск к Microsoft ещё в 2021 году, обвинив IT-гиганта в создании препятствий для перепродажи «избыточных» лицензий на ПО — реселлер требует с американской корпорации £270 млн. Параллельно британский юрист Александр Вольфсон (Alexander Wolfson) по аналогичному вопросы выступает представителем более 2 млн клиентов. Групповой иск был подан в 2025 году, в его рамках с Microsoft требуют компенсацию в размере £1,3–£3,5 млрд за необоснованно завышенные цены на Windows и Office. Оба дела рассматриваются в Апелляционном суде (трибунале) по вопросам конкуренции Великобритании (CAT).

14 сентября должна состояться конференция, связанная с раскрытием данных в деле ValueLicensing, а 15 сентября представителя последней пригасили на заседание, касающееся разбирательства по иску Вольфсона. Ожидается, что 15 сентября на конференции могут рассматривать тему того, как пересекаются два процесса, в т.ч. не следует ли приостановить дело с участием Вольфсона до того, как будет вынесено решение по делу ValueLicensing, тянущемуся не первый год. Кроме того, иски могут и вовсе объединить для совместного рассмотрения, хотя суд ещё не обозначил свою позицию.

По делу ValueLicensing Апелляционный суд отклонил возражения Microsoft, хотя компания добилась задержки судопроизводства и делает ставку на рассмотрение в Верховном суде Великобритании. Более тесная процессуальная связь может сыграть против Microsoft, усложнив её юристам защиту компании. ValueLicensing утверждает, что имеет немало доказательств, а также обладает практическим опытом на рынке соответствующего ПО в оцениваемый государственными структурами период. С учётом того, что оба дела рассматривает один и тот же судья, приглашение компании к участию в процессе было бы вполне логичным.

Тем временем отраслевые эксперты говорят, что действия Microsoft оказали «сильное и дорогостоящее влияние» на миллионы частных лиц, а также на частные и государственные структуры, которые ежедневно используют её ПО. Предполагается, что компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке, навязывая ограничительные практики лицензирования, которые подавляли конкуренцию и вели к завышению цен.

На этом злоключения Microsoft в Великобритании не заканчиваются. Так, к концу 2025 года с компании стали требовать уже £2,1 млрд ($2,8 млрд) за завышение расценок для клиентов облачных конкурентов, речь в основном о лицензиях Windows Server. Суммарно в рамках трёх исков с компании могут потребовать до £5,87 млрд. Более того, в Великобритании Microsoft Azure грозит получение статуса стратегического рыночного игрока, что позволит применять к компании адресные меры. Попутно давление оказывают прямые конкуренты компании в лице AWS и Google Cloud. Аналогичную тактику они избрали и в Евросоюзе.

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