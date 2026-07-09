«Зомби-иск» о правах на UNIX, оживший по инициативе Xinuos, вновь отклонили в суде

С материалов исков о принадлежности прав на интеллектуальную собственность на UNIX периодически сдувают пыль, возобновляя тяжбы. С момента первого обращения в суд прошло много времени, но новый истец — компания Xinuos, похоже, не опускает рук, пытаясь призвать к ответу IBM, хотя и не особенно успешно, сообщает The Register.

Альянс, включавший IBM, Santa Cruz Operation (SCO), Intel и Sequent в конце 1990-х сформировали инициативу Project Monterey в попытке создать «унифицированную» версию UNIX, способную работать с разными процессорами. К 2001 году в рамках этого проекта была создана версия платформы, использующая код IBM и SCO. Однако к этому моменту стало понятно, что проект не очень жизнеспособен. В 1999 году IBM купила Sequent, в 2000 году UNIX-бизнес SCO был куплен Caldera Systems и переименован в SCO Group, а Intel была занята не слишком удачной попыткой развития Itanium.

К тому времени Linux уже стал популярным, и IBM решила сделать ставку именно на него. В корпоративной переписке, вскрывшейся в ходе судебных разбирательств, IBM открыто признала, что на практике Project Monterey оказался никому не нужен и никто не готов был его покупать. Компания прекратила участие в Project Monterey и, по некоторым данным, перенесла оттуда часть кода в Linux и собственные ОС AIX и z/OS. SCO, считавшая, что ей принадлежит часть кода, подала на IBM в суд. Хотя положение SCO и её союзников на тот момент было плачевным, заинтересованные стороны не отказывались от иска, поскольку возможность отсудить часть прав на код Linux и ОС IBM потенциально открывало большие финансовые перспективы.

В итоге компании, после ряда проигранных SCO процессов, пришли к мировому соглашению в 2021 году, по имеющимся сведениям, IBM заплатила истцам $14 млн, не признав своей неправоты. Тем не менее, к тому времени SCO уже продала права на своё ПО компании Xinuos, которая, хотя и обещала ранее не претендовать на связанные с UNIX активы, подала собственный иск против IBM, связанный как с антимонопольными обвинениями в адрес техногиганта (в том числе в связи с покупкой Red Hat), так и с новыми претензиями, касающимися прав на интеллектуальную собственность.

Сообщается, что ещё в 2025 году окружной суд Нью-Йорка отклонил иск, поскольку Xinuos вообще не смогла доказать, что именно ей принадлежат код и права на судебное преследование IBM. Впрочем, истец не смирился и подал апелляцию. 22 июня состоялись слушания, в которых Xinuos утверждала, что вопрос не в принадлежности кода, а в том, что IBM незаконно использовала код SCO без лицензии. Сама IBM считает, что все права у неё имеются, а затронутые в ходе разбирательства вопросы давно рассмотрены.

Ключевой проблемой является то, что Xinuos, вероятно, вообще не имеет прав на какие-либо судебные споры по данному вопросу. Так или иначе, суд рассматривал фактически процессуальные вопросы — правильно ли суд первой инстанции квалифицировал требования относительно Linux и есть ли у компании права действительно продолжать спор. Дело нередко называют «зомби-иском», поскольку оно уже более 20 лет неоднократно признаётся завершённым, но его снова и снова возвращают в суд.

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