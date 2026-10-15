Представлен Microsoft Defender для настольного Linux

Microsoft представила новый вариант системы защиты Defender для систем Linux — он предназначен для настольных компьютеров. Ранее версия под Linux была ориентирована на серверы.

Defender обеспечивает защиту по нескольким направлениям. Антивирусная защита производит поиск вредоносного ПО и блокирует опасные действия — система обнаружения и реагирования на конечных устройствах (EDR) помогает выявлять атаки, даже если они не похожи на обычное заражение. Механизм управления уязвимостями Defender предполагает составление перечня устройств и поиск проблем в их безопасности. При обнаружении подозрительной активности специалисты могут производить поиск связанных событий, подключиться к устройству для расследования и изолировать его от сети.

Основное преимущество системы — единый порядок работы. Если компания уже использует Microsoft Defender для защиты серверов с Linux, осваивать отдельный продукт для ПК не требуется. Здесь используются тот же агент, те же способы установки и общая среда управления. Defender автоматически определяет, является ли компьютер сервером или рабочей станцией — компьютер отображается в соответствующей категории оборудования. Устройства в ЦОД, в облаке и у отдельных сотрудников отображаются в одном месте.

Для настольных компьютеров подходят те же дистрибутивы, что и в серверной версии Defender: RHEL, CentOS, Ubuntu, Debian, SLES, Fedora и Oracle Linux. Графическая среда значения не имеет — при соблюдении требований к дистрибутиву и ядру это могут быть GNOME, KDE или другая оболочка. Подчёркивается, что это не бесплатный антивирус для Linux, а платная корпоративная система — требуются лицензии Microsoft Defender for Endpoint Plan 2, Microsoft 365 E5 или E7.

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