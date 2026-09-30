Microsoft выпустила WSLC для работы с Linux-контейнерами в среде Windows

После выпуска публичного превью технологии WSLC (WSL Containers) компания Microsoft, наконец, объявила о её официальной доступности для всех пользователей. Технология обеспечивает запуск и управление Linux-контейнерами в среде Windows через субсистему WSL (Windows Subsystem for Linux), сообщает Phoronix.

Теперь WSLC доступна для «бесшовной» поддержки Linux-контейнеров, а главным новшеством стало наличие командной утилиты wslc.exe. Технология WSLC разработана для того, чтобы обеспечить строгую изоляцию между сессиями/контейнерами — они получат разделённые среды с собственными виртуальными дисками (VHD), а также новую сетевую модель в сравнении с обычным WSL-механизмом.

Microsoft говорила о поддержке всего жизненного цикла контейнеров, от создания до запуска, остановки, удаления и управления образами, сетями и томами. Поддерживается работа с GPU, интеграция SDK для C++ и C#/WinRT, а также другие инструменты и возможности. Более того, Microsoft продвигает WSLC по модели open source. Более подробная информация дана в Microsoft Developer Blog.

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