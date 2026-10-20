Microsoft отказалась от аренды мощностей в ЦОД Nscale из-за задержек с электроснабжением

Компания Microsoft отказалась от участия в проекте, предусматривавшего аренду вычислительных мощностей в флагманском дата-центре компании Nscale, поддерживаемой NVIDIA. Такое решение было принято после того, как вероятные сроки подключения ЦОД к электроснабжению сдвинули на 2030-е годы — это стало наглядной демонстрацией того, что британские амбиции в сфере ИИ могут столкнуться с серьёзными препятствиями, сообщает Reuters.

В понедельник американский техногигант объявил, что намерен продолжить взаимодействие с Nscale, в т.ч. в проектах по строительству цифровой инфраструктуры и развитию ИИ по всему миру.

В компании подчёркивают, что отказ от сделки касается конкретной площадки в Лоутоне (Loughton) графства Эссекс. Именно там Nscale не смогла обеспечить своевременное подключение — представители оператора местных электросетей сообщили, что рассчитывают подавать энергию к ЦОД не раньше 2030-х гг. В самой Nscale также утверждают, что эта проблема с электросетевой инфраструктурой Лондона и прилегающих районов не повлияет на другие контракты.

Nscale выразила намерение и далее развивать проект в Лоутоне, как и свой бизнес в Великобритании в целом. Пока изучаются альтернативные источники электроснабжения площадки, а также масштабирования присутствия в других регионах страны.

Проект впервые анонсировали в ходе визита в Великобританию президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в сентябре 2025 года, Предполагалось, что он продемонстрирует желание страны стать одним из мировых лидеров в ИИ-индустрии. Тем не менее, Великобритания столкнулась с дефицитом электричества для ЦОД из-за нехватки доступных энергетических мощностей. Из-за очередей на подключение сроки реализации проектов ЦОД могут быть отложены на срок до 13 лет.

В 2025 году партнёры заявляли, что ЦОД в Лоутоне должен заработать в начале следующего года, 23 040 ускорителей NVIDIA GB300 должны были обеспечить 50 МВт вычислительных ИИ-мощностей в помощь сервисам Microsoft Azure в Соединённом Королевстве.

В сентябре Nscale подала заявку на IPO в США. Предполагалось, что в числе крупнейших клиентов будут Anthropic и Microsoft.

Nscale обеспечивает клиентам ИИ-инфраструктуру, включая вычислительные мощности, электроснабжение и собственно ЦОД, а также ПО для обучения и эксплуатации ИИ-моделей.

С момента основания Nscale активно развивалась. За 2,5 года стоимость заключённых ей контрактов выросла с $100 млн до более $103 млрд. В число прямых конкурентов входят CoreWeave, Nebius, Crusoe и Lambda.

Не все проекты удаётся реализовать одинаково успешно. Недавно сообщалось, что сдача ЦОД Nscale в норвежском Глом-фьорде отложена на полгода из-за пожара, утечек в системе охлаждения и более серьёзных проблем, включая ограничения со стороны местных властей.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: