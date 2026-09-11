На Nscale приходится львиная доля всех инвестиций в инфраструктурные компании Великобритании

Согласно аналитике исследовательской компании Tracxn, на Nscale приходится приблизительно ⅔ всех акционерного финансирования, привлечённого британскими инфраструктурными компаниями, работающими в сфере ЦОД, сообщает The Register. Nscale, сдающая ИИ-ускорители в аренду — единственный в стране «единорог» в секторе ЦОД.

Nscale привлекла $3,7 млрд, тогда как сам сектор привлёк лишь $5,7 млрд. Среди других крупных игроков есть GreenScale с $1,3 млрд, Kao Data с $177 млн, Verne с $125 млн, Iceotope с $107 млн и Six Degrees Group с $106 млн. В отчёте Tracxn Datacenter Infrastructure UK охвачены британские компании, управляющие ЦОД или обеспечивающие вспомогательную ИИ-инфраструктуру, к таким относится и Iceotope, занимающаяся СЖО. Всего Tracxn насчитывает в инфраструктурном секторе 154 бизнеса, 24 из которых привлекали акционерное финансирование. При этом компании, занятые непосредственно строительством ЦОД или операциями с недвижимостью, в статистике отсутствуют.

На базирующиеся в Лондоне компании пришлось 93 % финансовых поступлений, учтённых Tracxn. Также компания подчёркивает, что в британский сектор инфраструктуры ЦОД зарегистрировано 36 покупок компаний, и лишь два выхода на IPO. Крупнейшая сделка — покупка американской Equinix компании Telecity Group за $3,8 млрд.

Статистика более широкого британского рынка, связанного со строительством ЦОД, даёт несколько иную картину. Согласно данным Onnec и Barbour ABI, в настоящее время речь идёт о почти 100 проектах ЦОД общей стоимостью более £36 млрд ($49 млрд). Правда, не все из них добрались даже до стадии детального планирования. Эти проекты включают инвестиции зарубежных компаний, не учтённых в статистике Tracxn. Кроме того, в Великобритании представлены американские операторы ЦОД, включая Digital Realty, Vantage Data Centers, CyrusOne и Equinix, и облачные гиперскейлеры AWS, Microsoft и Google.

В исследовании Onnec также указывается, что рост инфраструктуры ЦОД может не успеть за инвестициями в рынок оборудования для ИИ. Последний опрос компании свидетельствует, что 43 % операторов после ввода их дата-центров в эксплуатацию столкнулись с необходимостью модернизировать инфраструктуру. По оценкам, портфолио обязательств по строительству дата-центров в стране превысило 14 ГВт.

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