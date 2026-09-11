173 проекта на 14 ГВт: спрос на ИИ ускорил рост ЦОД в Великобритании

По данным британской консалтинговой компании Barbour ABI, портфолио обязательств по строительству дата-центров в Великобритании выросло до 173 проектов и более 14 ГВт мощностей. Основным драйвером является спрос на ИИ и намерение реализовать крупные проекты в Шотландии и на северо-востоке Англии, сообщает Computer Weekly. Сведения основаны на наборах данных Barbour ABI, отслеживающего заявки на строительство ЦОД за март, июнь и сентябрь 2026 года.

На фоне решения британского правительства о присвоении ЦОД статуса объектов критической национальной инфраструктуры застройщики стремятся быстрее получить разрешения на возведение новых объектов, присоединение к электросетям и получить гарантированный доступ к энергии по всей стране. Новый анализ Barbour ABI, подготовленный для Computer Weekly, показывает, что подтверждённое портфолио ЦОД (проектов одобренных, но ещё не завершённых), значительно выросло. В марте речь шла о 114 проектах общей мощностью 10 ГВт.

В дополнение к подтверждённым 14 ГВт ещё 4 ГВт находятся на стадии «предварительного планирования» — о таких проектах публично заявлено, но ещё не подано заявление о получении разрешений на строительство. В результате потенциальное портфолио новых мощностей в совокупности составляет почти 19 ГВт.

Район Лондона и «коридор» вдоль автомагистрали M4 являются лидерами по количеству новых проектов — 82 из 173, с подтверждённой мощностью 5,2 ГВт. Ещё три проекта на 2,3 ГВт расположатся в прилегающих к Лондону графствах и на юго-востоке страны. Этот «коридор» проходит через Оксфорд, Кембридж и Милтон-Кинс. В марте в этих районах насчитывалось 52 проекта, а в сентябре уже 82. Рост составил приблизительно 1,4 ГВт.

Впрочем, более масштабные проекты расположены в других местах. На северо-востоке Англии средняя мощность ЦОД составит 228 МВт, так что всего девять проектов суммарно дадут 1,6 ГВт. В Шотландии средняя мощность находится на уровне 184 МВт (14 проектов), на трассе M62 — 128 МВт (23 проекта). Для сравнения, в Лондоне и окрестностях M4 речь идёт всего о 77 МВт.

Более половины проектов реализуются на юге страны, но крупные отдельные кампусы всё чаще строят на севере Англии и в Шотландии благодаря наличию там бывших электростанций, заводов и др., которые сохранили доступ к электросетевой инфраструктуре. С марта по сентябрь сектор в Шотландии портфолио подтверждённых проектов выросло с четырёх объектов на 0,9 ГВт до 14 проектов на 2,4 ГВт. На северо-востоке Англии количество проектов выросли с шести до девяти, в районе M62 — с 18 до 23.

В целом портфолио охватывает уже включённые в систему планирования, но пока не завершённые проекты. Например, не учитываются 82 уже построенных объекта общей мощностью 2,6 ГВт. Также исключены объекты на стадии предварительного планирования, не включённые в официальные планы. Методики подсчёта несколько изменились с марта, но по-прежнему позволяют составить общее представление о состоянии отрасли в стране. При этом граница между «анонсирован» и «в стадии планирования» быстро меняется, поэтому часть проектов на предварительной стадии может сменить статус и перейти в «подтверждённые».

В списке перспективных проектов есть 1-ГВт кампус на месте бывшей электростанции Cottam в Ноттингемшире, который намерены запитать от малых модульных реакторов Holtec SMR-300, и 600-МВт ЦОД London Data Freeport компании Digital Reef. Также выделяются три шотландских проекта Stoics компании ILI Group: Cato на 600 МВт, Rufus на 540 МВт и Aurelius на 400 МВт. Наконец, есть объект SDC M40 на 300 МВт на месте бывшего мусорного полигона в Бакингемшире.

В апреле 2025 года сообщалось, что захотевшая стать «ИИ-сверхдержавой» Великобритания в лице совета AI Energy Council при британском правительстве пытается найти решение непростой проблемы — огромные амбиции страны в сфере ИИ, похоже, не вполне соответствуют возможностям местной энергетической инфраструктуры, да и электроэнергия там считается одной из самых дорогих в Европе. Кроме того она, похоже, не учла растущие потребности ЦОД в воде.

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