Британская нефтегазовая компания Orcadian Energy Plc анонсировала строительство в британской части Северного моря дата-центра, работающего от газовой электростанции и размещённого на морской платформе, сообщает Datacenter Dynamics. Газ будет поступать с принадлежащих компании месторождений Earlham и Orwell. Это первый проект морского ЦОД компании.

Предполагается, что газ для выработки электроэнергии будет использоваться на месте, а выбрасываемый углекислый газ будут захватывать и закачивать обратно в резервуары месторождения Earlham для долговременного хранения. По мнению экспертов Orcadian, это намного эффективнее доставки газа на берег по трубам, поскольку, например, газ с Earlham на 49 % состоит из CO 2 . В компании подчёркивают, что это подтверждает способность естественного резервуара удерживать углекислоту под землёй длительное время.

По оценкам Orcadian, запасы Earlham составляют более 3,2 млрд м3 газа, а повторная разработка уже порядком истощённого месторождения Orwell обеспечит ещё около 878 млн м3. Газ с месторождений будет смешиваться для обеспечения среднего содержания метана на уровне 50 %.

На первом этапе предполагается развернуть электростанцию и один машинный зал на 200 МВт. Позже могут быть установлены дополнительные генераторы и построены новые, а совокупная мощность «за счётчиком» может превысить 1 ГВт. Для реализации проекта создаётся дочерняя компания Earlham Gigagrid Ltd. Ей же намерены передать лицензию на газовое месторождение. Для этого потребуется одобрение британского Управления по переходу к нулевым выбросам Северного моря (North Sea Transition Authority, NSTA).

Orcadian намерена привлечь к проекту гиперскейлеров уровня Google, Amazon, Meta✴ и Microsoft или неооблачные компании — CoreWeave, Nebius, Lambda Labs, Crusoe Cloud и Vultr. Утверждается, что структура Earlham Gigagrid позволяет внешним инвесторам вкладывать средства без риска «размытия» долей имеющихся акционеров Orcadian. Предполагается, что новый проект позволит «повысить ценность» выданной компании лицензии P2680 на разведку и добычу нефти и газа.

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