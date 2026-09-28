Неооблачная компания Nscale объявила о привлечении $3,36 млрд для поддержки своих проектов строительства дата-центров. Средства поступят двумя партиями — $2,26 млрд в ближайшем будущем обеспечит консорциум, включающий Third Point, Apollo, Citadel и более дюжины других институциональных инвесторов. NVIDIA заплатит $1 млрд, но в середине ноября, сообщает Silicon Angle.

Представитель британской Nscale уже сообщил, что компания продолжит масштабировать свою полностековую инфраструктуру на фоне беспрецедентного глобального спроса на вычислительные мощности. С поддержкой таких крупных инвесторов компания рассчитывает расширить строительство ЦОД по всему миру.

Компания привлекает деньги, организуя конвертируемые займы (convertible notes), которые представляют собой краткосрочные долговые инструменты, инвесторы смогут поменять их на акции компании. Эти ценные бумаги можно будет превратить в акции немедленно после скорого IPO Nscale. По имеющимся данным, компания рассчитывает привлечь $3 млрд при оценке бизнеса в $35 млрд.

Ключевым аргументом для инвесторов Nscale является общая стоимость контрактов (TCV) в $103 млрд. Эта метрика — результат прогноза будущей выручки от ЦОД компании. По расчётам Nscale, большая часть выручки придётся на контракты с Microsoft и Anthropic.

Nscale уже строит ИИ ЦОД с вертикальной интеграцией. Она разрабатывает и строит не только сами здания, но и энергетическую инфраструктуру для ИИ-оборудования. Например, в Западной Вирджинии возводится ИИ-кампус с собственной «микросетью». Когда система заработает в начале 2028 года, она будет обеспечивать генерацию 2 ГВт электрических мощностей.

Дополнительно компания планирует оснастить объект инфраструктурой для хранения электроэнергии. Специальное оборудование позволит компенсировать возможные сбои в микросети на площадке. По данным Nscale, кампус в Западной Вирджинии вообще не будет использовать ресурсы сетей общего пользования.

Сеть дата-центров Nscale уже включает 16 других площадок. Так, Nscale принадлежат пять кампусов, остальные управляются её партнёрами. По данным самой компании, её стратегия строительства отдаёт предпочтение локациям, где цены на электроэнергию приблизительно на 70 % ниже, чем на ключевых энергорынках США.

Ещё одна ключевая для Nscale сфера деятельности — разработка кастомного ПО. В августе компания рассказала о создании ИИ-инструмента для автоматического решения проблем в кластерах ИИ-ускорителей. В случае, если физическому серверу требуется ремонт, новое ПО определяет, какой именно элемент подлежит ремонту и каким именно способом.

В июне Nscale приобрела компанию Anyscale Inc. за $1,65 млрд для расширения своих компетенций в сфере программирования. Сделка обеспечила покупателю платформу, разработанную для повышения эффективности и надёжности ИИ-кластеров. Вполне возможно, что Nscale потратит часть недавно привлечённых средств на покупку других бизнесов в данной сфере.

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