Британский необлачный провайдер Nscale подал заявку на IPO в США с оценкой рыночной стоимости в $35 млрд

Базирующаяся в Лондоне (Великобритания) неооблачная компания Nscale подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже с оценкой рыночной стоимости до $35 млрд, сообщила газета The Financial Times.

В рамках листинга Nscale запустит розничное предложение для британских инвесторов, которое позволит им приобретать акции по той же цене, что и существующие акционеры, через инвестиционную платформу RetailBook, сообщают источники газеты, знакомые с ситуацией. На данный момент Nscale работает с убытками, которые в I половине года составили $1,02 млрд, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка компании за полугодие выросла более чем на 1250 % до $140,6 млн.

В прошлом месяце британская компания заключила соглашение с Anthropic об аренде мощностей флагманского ЦОД в Западной Вирджинии на сумму до $44,6 млрд на шесть лет. Anthropic получит доступ к 460 МВт в первом ЦОД кампуса Monarch, общая мощность которого на момент полного ввода в эксплуатацию составит 1,35 ГВт. По словам Nscale, у компании есть «чёткий план расширения мощностей до более чем 8 ГВт», пишет SiliconANGLE. Попутно разработчик человекоподобных роботов Figure AI заявил о намерении арендовать у Nscale до 100 тыс. GPU. В рамках сделки Nscale приобретает долю в стартапе.

По оценкам Nscale, строительство дата-центра, который планируется ввести в эксплуатацию в конце следующего года, обойдётся примерно в $70 млрд, включая строительство электростанции на природном газе мощностью 2 ГВт для обеспечения его работы. Компания также работает над 11 другими проектами по созданию ЦОД с ещё 1,3 ГВт мощностей для выполнения контрактов на сумму $101 млрд.

Nscale сообщила, что на конец августа она располагала 7 МВт активных вычислительных мощностей в пяти собственных ЦОД в Ирландии, Норвегии и Португалии, а ещё 48 МВт — в арендованных дата-центрах по контрактам на сумму $2,6 млрд. На данный момент Nscale развернула 25 тыс. GPU в своей сети ЦОД. Кроме того, в её распоряжении имеется «461 000 активных и арендованных GPU», которые помогут удовлетворить будущий спрос со стороны клиентов.

Nscale в марте привлекла $2 млрд при оценке в $14,6 млрд в рамках раунда финансирования серии С, организованного норвежской энергетической группой Aker и 8090 Industries при поддержке NVIDIA, Dell, Nokia и других компаний. По данным Dealroom, перед выходом на IPO компания привлекла в общей сложности $3,7 млрд в виде акционерного капитала и более $5 млрд в виде заёмных средств. Компания не будет полагаться исключительно на IPO для финансирования своих проектов. Согласно проспекту эмиссии, компания недавно выпустила конвертируемые облигации на сумму $3,1 млрд.

В проспекте эмиссии подчёркивается важность её отношений с NVIDIA — поставщиком ускорителей, её клиентом и финансовым покровителем. NVIDIA заключила с Nscale сделку на сумму $1,2 млрд на аренду мощностей и инвестировала в Nscale более $2 млрд, в том числе $1 млрд в конвертируемые облигации. Компания также отдельно дала гарантию на обязательства Nscale по аренде мощностей на сумму $860 млн на объекте в Техасе.

Следует отметить, что призывы лидеров ИИ-отрасли к замедлению темпов развития ИИ из-за рисков для безопасности спровоцировали распродажу акций компаний, занимающихся ИИ-инфраструктурой и производством полупроводников на фоне опасений, что крупные технологические компании сократят капиталовложения в ЦОД. Из-за этого компания Holtec International, занимающаяся ядерной энергетикой, в среду отменила запланированное IPO. Nscale планирует провести IPO, делая ставку на то, что интерес инвесторов к проектам в сфере вычислительной инфраструктуры не угаснет, несмотря на подобные призывы.

Nscale ожидает значительного увеличения прибыли по мере роста мощности и выручки от ЦОД. Это связано с тем, что такие статьи расходов, как проектирование, останутся в основном неизменными. «По мере того как развёрнутые по контрактам системы будут полностью введены в эксплуатацию и достигнут стабильного уровня использования, мы ожидаем, что маржинальность стабилизируется на более высоком уровне», — говорится в проспекте IPO.

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