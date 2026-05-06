Nscale развернёт более 66 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA Rubin в Португалии в интересах Microsoft

Британская Nscale рассчитывает развернуть на территории португальской площадки Start Campus более 66 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA Rubin в интересах крупного клиента — компании Microsoft. Речь идёт об одном из крупнейших развёртываний NVIDIA Vera Rubin NVL72 в Европе. Это значительно расширит действие договора между Microsoft и Nscale. В его рамках первая брала на себя обязательства развернуть 12,6 тыс. NVIDIA GB300 в ЦОД в Синеше (Sines, Португалия).

Ускорители поколения Blackwell Ultra разместятся в первом построенном здании Start Campus, а в рамках нового, расширенного соглашения Nscale намерена инвестировать в проект ещё €230 млн ($268,9 млн) в общую для кампуса инфраструктуру и ещё €465 млн ($543,7 млн) — в строительство нового здания мощностью 200 МВт на территории того же кампуса. Развёртывание ИИ-ускорителей Rubin компания Nscale начнёт в конце 2027 года.

По словам представителя Nscale, речь идёт об одной из крупнейших инвестиций в ИИ-инфраструктуру в истории Португалии и одну из наиболее значимых для Евросоюза. Косвенно это отражает рост спроса на сервисы Nscale. По данным руководства Start Campus, Синиш — один из ведущих европейских хабов для внедрения ИИ, укрепляющий способность Европы реализовать суверенные проекты на основе устойчивости, отказоустойчивости, а также долгосрочного планирования.

Предполагается, что Start Campus в Синише будет иметь мощность 1,2 ГВт. Первый ЦОД SIN01 мощностью 26 МВт запущен в январе 2025 года. Всего запланировано строительство шести зданий. Ожидается, что кампус будет полностью обеспечен возобновляемой энергией, разработчики рассчитывают добиться PUE 1,1 и WUE 0 благодаря использованию для охлаждения океанских вод.

Ранее сообщалось, что Microsoft намерена инвестировать $10 млрд в ИИ ЦОД на территории кампуса. Microsoft и Nscale уже реализуют ряд проектов, в т.ч. в Норвегии, Великобритании и США. Ранее компания объявила, что Microsoft в рамках партнёрства будут предоставлены в общей сложности 116 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA GB300. В апреле 2026 года Microsoft заключила соглашение о поставке ещё 30 тыс. ускорителей NVIDIA Rubin в Норвегию.

