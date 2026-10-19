Сдача ЦОД Nscale в норвежском Глом-фьорде отложена на полгода из-за пожара, утечек в системе охлаждения и более серьёзных проблем

Ввод в эксплуатацию ЦОД Nscale в Глом-фьорде (Glomfjord, Норвегия), вероятно, отстаёт от графика на полгода. По данным источников, знакомых с ситуацией, своевременной сдаче объекта помешали задержки в ходе работ, ограничения со стороны местных властей, пожар трансформатора и утечки в системе охлаждения, сообщает Datacenter Dynamics.

По имеющимся данным, пожар произошёл ещё в декабре 2025 года, в результате чего было уничтожено распределительное электрооборудование. При этом за работу системы охлаждения отвечали временные генераторы, поэтому серьёзных задержек в реализации проекта по этой причине не возникло.

Утечки в системе охлаждения также удалось устранить за несколько недель. Монтаж системы завершился более трёх месяцев назад, и перебоев в обслуживании заказчика не возникло. По данным источника, в целом реализация проекта отстаёт от графика, но заказчика уведомили об этом заранее, поэтому штрафных санкций не последовало.

Пока на площадке ввели в эксплуатацию 6,4 МВт из запланированных 30 МВт. Для ускорения работ компания разместила поблизости плавучий отель Kalmar, чтобы строители могли жить ближе к объекту.

В данное время Nscale активно готовится к IPO, эксперты допускают оценку бизнеса до $35 млрд.

Свой проспект для выхода на биржу компания опубликовала в сентябре. В нём, в частности, указано, что Nscale располагает пятью действующими дата-центрами общей мощностью 55 МВт. Ещё 12 объектов находятся на стадии разработки и строительства.

В проспекте среди факторов риска названы «задержки строительства», «несчастные случаи на стройплощадках», а также отказы в выдаче прав и разрешений, связанных с зонированием, проведением работ, сносом зданий, началом работ, проектированием, эксплуатацией и завершением строительства. В некоторых локациях получение разрешений зависит от третьих сторон. Кроме того, задержки могут возникать из-за требований государственных органов и коммунальных компаний.

Инвесторы при принятии решений будут принимать в расчёт контракты, совокупная стоимость заключённых контрактов оценивается в $103 млрд. Значительная часть из этих средств приходится на соглашения с Anthropic и Microsoft, для которых Nscale формирует дополнительные вычислительные мощности. Правда, совсем недавно Microsoft отказалась от совместного проекта в Эссексе.

Выручка Nscale за первые шесть месяцев текущего года составила $140,6 млн, что на 1252 % больше показателя за аналогичный период прошлого года. Впрочем, увеличились и убытки: до $1,02 млрд против $368,9 млн годом ранее.

Ранее в октябре австралийская неооблачная компания Firmus отказалась от IPO, сославшись на «нестабильную рыночную конъюнктуру». Совет директоров решил, что текущая ситуация не соответствует интересам компании и акционеров. Firmus намерена привлекать капитал на частных рынках и рассматривает альтернативные способы финансирования как на публичных, так и на частных рынках.

Информация о решении появилась после того, как Firmus прекратила сотрудничество с CDC Data Centres в рамках инициативы Project Southgate, в рамках которой предусмотрено строительство в Австралии ЦОД на 1,6 ГВт. Правда, пока в рамках соглашения ввели в эксплуатацию только 43 МВт, но Firmus, вероятно, не намерена отказываться от дальнейшего строительства.

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