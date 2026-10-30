Microsoft намерена взять в долг $25 млрд на расширение ИИ-инфраструктуры

Microsoft объявила о намерении привлечь $25 млрд заёмного финансирования за счёт выпуска облигаций. Компания рассчитывает воспользоваться преимуществами своего высокого кредитного рейтинга для расширения ИИ-инфраструктуры, сообщает CNBC.

Кредитный рейтинг Microsoft по версии агентства S&P находится на уровне AAA. По расчётам руководства IT-гиганта, в 2026 году на капитальные затраты будут направлены $170 млрд на фоне того, что Microsoft стремится удовлетворить растущий спрос на свои вычислительные мощности со стороны компаний Anthropic, OpenAI и прочих клиентов.

Сообщается, что компания рассчитывает использовать на общекорпоративные цели чистые поступления от выпущенных облигаций — в том числе речь может идти о пополнении оборотного капитала, капитальных затратах, обратном выкупе акций, покупке других компаний и погашении уже имеющейся задолженности. Размещение ценных бумаг должно завершиться 4 ноября.

К рынку облигаций для финансирования инфраструктурных проектов также обратились в этом году Amazon и Alphabet, а также неооблачная CoreWeave — для расширения сети своих ЦОД. На фоне повышения процентных ставок центральными банками инвесторы стали осторожнее относиться к компаниям с повышенной долговой нагрузкой.

По словам представителя Microsoft, компания намерена привлекать дополнительное финансирование помимо собственного денежного потока, когда рыночные условия будут благоприятствовать этому. Было заявлено, что в качестве одного из инструментов используется лизинг. Благодаря высокому кредитному рейтингу компания имеет возможность привлекать заёмные средства, но пока не привлекала средства непосредственно на долговом рынке.

На днях Microsoft отчиталась о квартальных показателях, в т.ч. о положительном свободном денежном потоке. Это отличает компанию, например, от Alphabet, для которой этот показатель отрицательный второй квартал подряд. Также об отрицательном свободном денежном потоке на днях сообщила Meta✴, в четверг аналогичные данные представила Amazon.

В среду Oracle представила планы привлечь $10 млрд заёмного финансирования. Последняя рассчитывает, что её свободный денежный поток снова будет положительным во II половине 2028 финансового года.

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