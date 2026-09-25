К 2030 году Microsoft инвестирует в страны Персидского залива $10 млрд

Microsoft объявила о намерении инвестировать более $10 млрд в страны Персидского залива к 2030 году. Деньги выделяются на инвестиции в проекты на территории ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара и Кувейта. Основной фокус — на облачной и ИИ-инфраструктуре, сообщает Datacenter Dynamics.

Дополнительно Microsoft объявила об инвестициях в подводную и наземную телекоммуникационную инфраструктуру на Ближнем Востоке в размере ещё $400 млн к 2030 году.

Новые меры принимаются для поддержки партнёрства компании в регионе, в т.ч. с G42 в Абу-Даби, в которую Microsoft уже инвестировала $1,5 млрд в 2024 году. Также в числе партнёров — Humain в Саудовской Аравии и Qai в Катаре. Компания отметила, что поддержка двух последних компаний не означает, что она получит доли в их капитале.

Также Microsoft заявила, что в рамках инвестиционного проекта будет искать способы обеспечить водно-положительный баланс своих операций на Ближнем Востоке, а также помогать партнёрам добиться того же. По данным компании, в числе прочего предполагается оптимизация водопользования, восстановление водных ресурсов и внедрение инновационных решений для управления ими.

По словам представителя Microsoft, по мере распространения облачной и ИИ-инфраструктуры в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ внимание будет уделяться обеспечению «ответственного роста». Компания будет работать с местными партнёрами с учётом своих глобальных экологических целей, касающихся сокращения углеродных выбросов, переработки отходов и достижения положительного водного баланса (сама компания уже сообщала, что добилась этого). В том числе речь идёт о приоритетном использовании технологий охлаждения с нулевым расходом воды там, где это возможно.

В Microsoft добавили, что компания будет стремиться расширить доступ к «чистой» энергии благодаря взаимодействию с ближневосточными регуляторами, коммунальными компаниями и партнёрами для создания на рынке условий, необходимых для наращивания закупок «безуглеродного» электричества и стимулирования инвестиций в новые мощности по получению «чистой» энергии.

Также в компании отметили влияние текущего военного конфликта в регионе, поскольку большинство стран региона пострадали от атак беспилотников, в том числе и американские дата-центры. Так, ЦОД Amazon (AWS) в Бахрейне похоже, выведен из строя надолго, поскольку компания заявила, что не может восстановить доступ к ним после иранских атак.

В связи с нестабильностью в регионе Microsoft объявила, что расширит обязательства по обеспечению суверенитета защиты данных и обеспечит непрерывную работу сервисов для правительственных структур. Ранее компания уже заявляла о разработке нового подхода к обеспечению физической безопасности ЦОД.

Также она подтвердила поддержку расширения операций по обеспечению киберзащиты в странах Персидского залива, что должно обеспечить местным правительствам высокий уровень компетенций в сфере кибербезопасности.

В последние годы Microsoft потратила значительные средства на расширение присутствия на Ближнем Востоке. В прошлом году компания обязалась потратить в ОАЭ $7,9 млрд только в 2026–2029 гг.

$5,5 млрд из этой суммы будут использованы на «продолжающуюся и запланированную экспансию» облачной и ИИ-инфраструктуры компании. Оставшиеся $2,4 млрд приходятся на плановые операционные расходы и оплату себестоимости продаж.

У Microsoft есть облачный регион в Дубае (ОАЭ) с тремя зонами доступности, запущенный в 2019 году. Также компания имеет регионы в Катаре и Израиле, а в 2024 году она завершила строительство облачного региона в Саудовской Аравии, который должен заработать уже в 2026 году. Наконец, в 2025 году были анонсированы планы создания облачного региона в Кувейте.

Интересы компании не ограничиваются Ближним Востоком. Например, в апреле она сообщила, что намерена инвестировать $10 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры в Японии.

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