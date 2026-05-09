Война на Ближнем Востоке усугубила дефицит строительных материалов и компонентов для ЦОД

Продолжающийся ближневосточный конфликт из-за закрытия Ормузского пролива усугубил проблемы в цепочках поставок для ЦОД, вызвав рост стоимости материалов, а также их дефицит, пишет The Register со ссылкой на заявление компании BCS Consultancy, специализирующейся на строительства дата-центров.

Согласно данным BCS Consultancy, девелоперы фиксируют повышение стоимости некоторых строительных материалов до 20 %, а также выросший дефицит. В некоторых случаях количество доступных для поставки материалов сократилось до четверти от требуемого. Региональный директор BCS Consultancy Оскар Лампе (Oskar Lampe) отметил проблемы с материалами на базе продуктов переработки нефти, поскольку около пятой части мировых поставок проходит через Ормузский пролив на Ближнем Востоке.

В связи с высокой энергоёмкостью производства таких материалов, как сталь, алюминий и цемент, строительная отрасль начинает ощущать последствия блокады, утверждает он. «Для строительства ЦОД, ключевые компоненты которых состоят именно из этих материалов, это поворотный момент», — заявил Лампе. Конечно же, это отразилось не только на развёртывании ИИ-инфраструктуры. По данным The Guardian, строительная индустрия столкнулась с одним из самых резких скачков цен за почти 30 лет, поскольку продолжающийся кризис привёл к росту цен на топливо и сырье.

В IDC сообщили, что эта тенденция наблюдалась и до конфликта. IDC заявила The Register, что сообщения о более масштабных сбоях в цепочке поставок и проблемах с доступностью продуктов для ЦОД — особенно высоковольтных трансформаторов и меди — поступали ещё до войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. Просто закрытие пролива усугубило существовавшие и до этого проблемы. В апреле IDC предупредила, что поставки ИТ-оборудования столкнутся с дальнейшей нестабильностью, поскольку война с Ираном создала дополнительную нагрузку на глобальную логистику из-за роста цен на энергоносители и нарушения маршрутов.

Новые вызовы усугубили существующие проблемы в строительстве дата-центров, такие как доступность подходящих земельных участков, задержки с получением разрешений на строительство, трудности с подключением объектов к электросети, а также нехватка квалифицированных кадров и высокая стоимость оборудования. Например, Segro, один из крупнейших застройщиков коммерческой недвижимости в Великобритании, объявил о намерении инвестировать «сотни миллионов» фунтов в строительство дата-центров, однако столкнулся с задержками, часто растягивающимися на годы, в присоединении объектов к национальной энергосети.

По мнению Лампе, даже если Ормузский пролив завтра откроют, нынешняя ситуация вряд ли быстро улучшится, поскольку потребуется некоторое время на восстановление нарушенных транспортных маршрутов, а также устранения последствий роста цен на энергоносители и нестабильности рынков сырья. Поэтому эксперт рекомендует девелоперам принять меры по минимизации негативного влияния конфликта на сроки реализации проектов, включая заблаговременную отправку заказов на товары с длительным сроком поставки, включение в контракты пунктов, касающихся повышения цен, и диверсификацию цепочек поставок, где это возможно.

Например, сроки поставки чиллеров, трансформаторов, генераторов и другого критически важного оборудования с момента заказа даже в нормальных условиях могут варьироваться от 5 до 38 мес. И это необходимо учитывать в планировании поставок. Также эксперт предлагает использовать альтернативы продуктам переработки нефти (например, дерево), пусть и более дорогие, но более доступные, и не полагаться на одного поставщика, диверсифицируя поставки. Кроме того, атаки на ближневосточные ЦОД показали и необходимость повышения физической безопасности объектов, что тоже увеличит стоимость строительства и повысит расходы на охрану.

