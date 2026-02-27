«Железо» вместо алюминия: американская Alcoa продаст свои металлургические заводы строителям ЦОД

Американская металлургическая компания Alcoa, один из крупнейших в мире производителей алюминия, намерена продать часть своих заводов компаниям, специализирующимся на строительстве ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. По словам представителя Alcoa, выступившего на конференции BMO Global Metals, Mining and Critical Minerals Conference, сегодня компания находится на этапе заключения сделок, предусматривающих продажу десяти простаивающих или законсервированных производственных площадок.

Ожидается, что первая сделка состоится в I половине 2026 года, ещё две, возможно, вскоре после этого. Более подробные данные о том, какие именно объекты выставлены на продажу и какие компании могут их приобрести, пока не разглашаются. В последние годы производство Alcona переживает не лучшие времена — сокращение производства отмечено на ряде объектов компании по всему миру. Практика смены профиля производственных площадок — довольно распространённое явление. Так, покупка бывшего завода Electrolux в Мемфисе позволила xAI в кратчайшие сроки развернуть ИИ-суперкомпьютер Colossus, поскольку площадка уже имела доступ к энергии.

Заброшенные промпредприятия, в т.ч. заводы по выплавке металлов — хорошие кандидаты на роль новых кампусов ЦОД. Строения можно довольно легко перепрофилировать под дата-центры благодаря уже имеющейся инфраструктуре, в том числе в части электропитания и энергоснабжения, благоприятному для бизнеса зонированию и даже наличию крепких полов и перекрытий, изначально рассчитанными на большой вес станков и других машин.

Один из бывших заводов Alcoa уже сегодня находится в процессе переоборудования в кампус ЦОД. В Мэриленде TPG Real Estate Partners (TREP) строит парк дата-центров гигаваттного уровня на площади около 850 га. Проект реализуется с 2021 года на месте бывшего предприятия Alcoa Eastalco Works. Среди известных клиентов технопарка — Aligned, Amazon и Rowan Digital. Недавно Century Aluminum продала за $200 млн своё предприятие в Хоусвилле (Hawesville) в Кентукки девелоперу ЦОД TeraWulf. Участок на 303 га уже обеспечен приблизительно 480 МВт. Century сохранила за собой в проекте «неконтролирующую» долю в 6,8 %.

В 2023 году Alcoa закрыла завод в штате Вашингтон, простаивавший с 2020 года. Там планируется снести здания и подготовить площадку к новой застройке. Расположденный в том же штате металлургический комбинат Wenatchee закрылся в 2021 году. В марте 2016 года закрылся плавильный завод Alcoa в Индиане. Работу частично возобновили в 2017 году, но потом вновь остановили в 2022-м. Наконец, завод Massena East закрылся ещё в 2014 году, хотя Massena West работает до сих пор.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: