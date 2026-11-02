Google купила ещё 56 га земли в Финляндии для расширения ЦОД, хотя уже попала под внимание местной полиции

Компания Google приобрела новый участок земли в Хамине (Hamina, Финляндия). Это позволит компании расширить уже имеющийся кампус ЦОД. Тем временем у компании нарастают проблемы, связанные с возможным нарушением природоохранного законодательства, сообщает Datacenter Dynamics.

В конце октября власти города сообщили, что компания приобрела дополнительную землю для расширения действующего кампуса в Хамине. Это сделано для возможного расширения инфраструктуры ЦОД для удовлетворения растущего спроса на услуги гиперскейлера. 56 га земли куплены за €10,7 млн ($11,95 млн). По словам мэрии, сотрудничество с Google началось ещё в 2009 году и продолжает успешно развиваться. Тогда компания приобрела бывшую бумажную фабрику в Хамине, которую переоборудовала в дата-центр, охлаждаемый морской водой.

За прошедшие годы ЦОД многократно модернизировался, в 2022 году компания приобрела участок площадью около 20 га для дальнейшего расширения своего комплекса. Также она владеет землёй в Каяани (Kajaani), Мухосе (Muhos) и Ваале (Vaala), а недавно она пообещала инвестировать €13 млрд ($15,3 млрд) в цифровую инфраструктуру Финляндии в 2027–2028 гг., против чего высказался президент США.

Покупка земли состоялась в непростое для Google время. На участке в Мухосе компания вырубила около 250 тыс. деревьев без надлежащего разрешения. При этом утверждается, что всё проводилось в соответствии с законом. Тем не менее, работы на участке приостановлены, а полиция занялась уголовным расследованием.

Тем временем финская компания Tekova Corporation зарезервировала участок площадью 41 тыс. м2 в муниципалитете Перхо (Perho) в рамках плана строительства 50-МВт двухэтажного ЦОД. Заявку на строительство подали чуть более недели назад. Строительство может начаться уже в 2027 году и закончиться в 2029-м. В настоящее время именно она отвечает за расширение кампуса ЦОД Nebius в Мянтсяля (Mäntsälä), площадь нового объекта составляет 20 тыс. м2.

Параллельно строительная компания SRV Rakennus отказалась от резервирования земельного участка для ЦОД в Кауттуа (Kauttua, муниципалитет Эура на западе Финляндии), о чём она уже уведомила власти муниципалитета. SRV планировала построить ЦОД мощностью 30–40 МВт на участке площадью 5–10 га в районе Тапола (посёлок Кауттуа). SRV является строительным подрядчиком CSC в новейшем проекте строительства ЦОД Lumi в Каяани (Kajaani) и участвует в проекте строительства объекта компании DayOne в Лахти (Lahti).

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