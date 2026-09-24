Финское неооблако Verda Cloud Oy привлекло $189 млн на строительство передовой ИИ-инфраструктуры

Базирующаяся в Хельсинки финская компания Verda Cloud Oy, ранее известная как DataCrunch, объявила о привлечении $189 млн финансирования. Средства предназначены для расширения облачной ИИ-инфраструктуры компании, включая вычислительные мощности и платформенные сервисы, сообщает Silicon Angle.

Раунд финансирования серии B возглавила компания Emergence Capital, участие приняли и MUFG Innovation Partners, Supermicro, Varma Mutual Pension Insurance Co., Lifeline Ventures, 6 Degrees Capital, byFounders, а также Tesi. К нему также присоединился ряд бизнес-ангелов, включая представителей Meta✴ и Core Automation.

В результате финансирования общий объём привлечённых средств компании вырос до более чем $450 млн в форме акционерного и долгового капитала.

Verda рассчитывает обеспечить крупномасштабный ИИ-инференс корпоративным клиентам «там, где им необходимо, когда им необходимо, с высокой степенью оптимизации и надёжности». Компания разрабатывает собственные компиляторы и ПО для обслуживания моделей, а также выполняет инженерные задачи для обеспечения производительности и отказоустойчивости.

Собственная ИИ-лаборатория Verda предназначена для выполнения настоящих исследовательских задач на платформе и решения инженерных задач вроде оптимизации использования ИИ-ускорителей, инференса и др. Компания утверждает, что непрерывная работа в этих направлениях обеспечивает клиентам максимальную отдачу от инфраструктуры. В Verda подчёркивают, что в Европе открылось окно возможностей для создания ключевых компаний нового поколения, но оно останется открытым не слишком долго.

В данный момент Verda намерена управлять мощностями объёмом более 250 МВт к 2027 году. ЦОД уже работают в Финляндии, а новые мощности скоро появятся в Европе, Великобритании, США и Азии. По данным компании, она готовит в ближайшие месяцы одни из первых суперкомпьютеров на основе NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Неооблачная компания также обеспечивает выполнение ИИ-задач для организаций в более чем 50 странах, включая как стартапы, так и крупных корпоративных клиентов. В том числе речь идёт об инфраструктуре Aleph Alpha GmbH, занимающейся разработкой суверенного ИИ, а также о системе инференса для компании Magnific, предлагающей генерацию медиаконтента, — ежедневно к её сервисам поступают миллионы обращений.

Epsilon Health обучает собственные кастомные ИИ-модели для радиологии на мощностях выделенного кластера Verda.

Последняя утверждает, что будет использовать средства для адаптации бизнеса в соответствии с потребностями пользователей. Современные задачи значительно отличаются от тех, которые клиенты пытались решить всего несколько лет назад. Сессии с ИИ стали длиннее, накопился контекст в ходе диалогов и агентных сценариев использования. Современные задачи требуют ускоренного выделения ресурсов и быстрой настройки мгновенных кластеров, поэтому компания подчёркивает, что инвестирует в ИИ-лабораторию для работы с другими ИИ-структурами, open source-проектами и создателями инструментов для разработчиков.

Это позволяет понять, как именно используются вычислительные ресурсы, какие архитектуры моделей появляются, а также какие механизмы оптимизации формируют современные рабочие нагрузки.

Компания заявила, что также будет уделять внимание опыту разработчиков, выпуская функции и возможности, помогающие укрепить доверие корпоративных пользователей, обеспечить новые инструменты, повышающие отказоустойчивость своей платформы.

Финляндия становится всё популярнее и среди более сильных конкурентов. Буквально на днях Google сообщила о намерении инвестировать €13 млрд ($15,13 млрд) в цифровую инфраструктуру страны в 2027–2028 гг., а Alibaba Cloud рассчитывает в скором будущем открыть там новый облачный регион.

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