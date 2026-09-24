Alibaba Cloud расширяет присутствие в Европе — на очереди открытие ЦОД в Финляндии, Нидерландах и Турции

Китайская Alibaba Cloud готовится расширить присутствие в Европе. В следующие 12 месяцев она намерена открыть первые облачные регионы в Финляндии, Нидерландах и Турции, одновременно наращивая мощности в Германии и Франции. ЦОД в Нидерландах должен заработать уже в октябре текущего года, сообщает eWeek.

Экспансия расширит возможности Alibaba на фоне роста спроса на ИИ в Европе, но пока без ответа остаётся ряд вопросов, в том числе о том, какие мощности обеспечат новые регионы и какое оборудование и сервисы будут доступны на момент их открытия.

По словам представителя Alibaba, после запуска региона в Нидерландах в следующем году последует ввод в эксплуатацию ЦОД в Финляндии и Турции. Кроме того, компания нарастит присутствие не только в Германии и Франции в Европе, но и в ОАЭ, Малайзии и Гонконге.

На сегодня Alibaba Cloud управляет 107 зонами доступности в 31 регионе. По оценкам Gartner, в 2025 году компания занимала четвёртое место в мире по выручке сегмента IaaS, следом за Amazon, Microsoft и Google. При этом доля Alibaba в Азиатско-Тихоокеанском регионе оказалась крупнейшей, 22,5 %.

Дальнейшая экспансия даёт Alibaba больший «физический» охват в Европе. Тем временем новые облачные регионы — лишь часть более масштабного инфраструктурного плана. По некоторым данным, компания намерена добиться совокупной мощности ЦОД в мире на уровне 20 ГВт к 2032 году, поскольку спрос на ИИ продолжает расти.

Также компания развивает стек ИИ-предложений в целом. В перспективе предполагается масштабирование ИИ-моделей Qwen до 5–10 трлн параметров, представлен и собственный ИИ-ускоритель Zhenwu V900, продажи которого должны начаться в I квартале 2027 года. Ранее анонсированные инвестиции в объёме $53 млрд входят в часть плана по обеспечению 20 ГВт вычислительных мощностей. По оценкам Citigroup, по достижении таких мощностей, к фискальному 2033 году «внешняя» облачная выручка должна превысить $160 млрд, хотя речь идёт лишь об аналитических выкладках сторонней компании.

Нидерланды стали единственным из европейских регионов, где сроки запуска уже официально объявлены. Мощности конкретных площадок пока не разглашаются, как и капитальные затраты в регионе, а также сведения о том, какие ИИ-сервисы будут доступны на момент запуска.

То, какие мощности, ускорители и ИИ-сервисы будут доступны на новых европейских площадках, позволит определить, насколько новые регионы будут полезны для корпоративных нагрузок и смогут ли они конкурировать с инфраструктурой ведущих облачных провайдеров.

При этом цель в 20 ГВт в глобальном масштабе говорит об инфраструктурных амбициях Alibaba Group, но данных о доле Европы по-прежнему нет. Старт проекта в Нидерландах позволит составить некоторое представление о том, как глобальные планы развития инфраструктуры Alibaba трансформируются в реальные вычислительные мощности для региона EMEA, включающего и Европу.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: