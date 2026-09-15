Дональд Трамп «не рад» плану Google развивать ИИ в Финляндии и советует компании передумать

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп (Donald Trump) призвал Google пересмотреть планы крупных инвестиций в Финляндию, сообщает MarketScreener.

Президент упомянул в посте в соцсети Truth Social, что Google недавно выразила желание построить крупный объект ЦОД в Финляндии, поскольку «в США получение разрешений кажется им слишком сложным». Трамп подчеркнул, что «не рад» такому решению и хочет, чтобы те «изменили своё мышление». По словам Трампа, ИИ и дата-центры станут мощнейшими двигателями экономики в истории — более мощными, чем нефть, золото, алмазы и даже интернет. Он подчеркнул, что развитие отрасли не будет остановлено — во всяком случае, во время президентства самого Трампа.

На прошлой неделе Google анонсировала, что направит более $15 млрд на ЦОД и цифровую архитектуру для реализации своих цифровых амбиций в Финляндии, это крупнейшее единоразовое вложение компании в Европе. Такие масштабные вливания свидетельствуют о намерении Google расширять операции за пределами США для удовлетворения растущего спроса на передовые ИИ-системы. Google уже располагает ЦОД в Хамине (Hamina) у южного побережья Финляндии, дата-центр организован на территории бывшей бумажной фабрике, купленной компанией в 2009 году.

Отмечается, что объявленные инвестиции включают вложения в уже действующий ЦОД и создание альтернативных площадок для развития цифровой инфраструктуры. Кроме того, компания потратит деньги на дополнительные энергетические мощности, расширение электросетей и повышение доступности своих предложений. В хоте первой фазы расширения планируется потратить миллиарды долларов, которые уйдут в финскую экономику и обеспечат 37 тыс. рабочих мест, а постоянно трудиться на Google в Финляндии будут около 7 тыс. человек. Google заключила PPA с местными ветроэнергетическими проектами, энергохранилищами и АЭС.

Отдельно Трамп раскритиковал озабоченность ИИ-бизнесов и общественности, касающуюся опасности ИИ для человечества в ответна призывы крупных ИИ-компаний «притормозить» развитие искусственного интеллекта. По словам Трампа, все опасения о захвате ИИ мира и пр. — просто выдумка. По словам Трампа, единственный контроль, который нужен отрасли, это сильный и умный президент США с высоким IQ.

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