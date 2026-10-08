Строительство двух ЦОД Google в Финляндии за €13 млрд приостановлено из-за слишком ретивых подрядчиков

Намерение Google потратить €13 млрд ($15,1 млрд) в Финляндии на развитие местной инфраструктуры ЦОД столкнулось с первым серьёзным препятствием. На двух запланированных площадках для строительства дата-центров финские власти приказали остановить «экологически значимые» подготовительные работы. Дело в том, что оценка воздействия проектов на окружающую среду ещё не закончена, а подрядчик уже вырубил сотни гектар леса сообщает eWeek.

Пауза в проведении работ коснулась проектов Google в Мухосе (Muhos) и Каяани (Kajaani), входящих в программу компании по развитию инфраструктуры в Финляндии до 2028 года. Впрочем, проблема касается не только двух строительных площадок Google, поскольку Финляндия превращается в одну из наиболее востребованных в Европе стран для реализации облачных и ИИ-проектов, и вопросы регулирования имеют значение для всех операторов ЦОД.

Местный регулятор уже потребовал от компании Tuike Finland Oy, отвечающей за реализацию проектов Google в стране, приостановить работы по подготовке площадок не позднее 23 октября. Сообщается, что в Мухосе вырублено 330 га леса, а в Каяани площадь вырубки составляет менее 200 га. Ни там, ни там оценки воздействия на окружающую среду ещё не завершены. Предполагается, что соответствующие отчёты будут готовы до конца 2026 года.

Запрет не касается всех видов работ. Так, проектирование, измерения, исследования грунта и прочие незначительные и «легко обратимые» работы можно проводить по-прежнему. В Google признали, что компания «не соответствовала собственным высоким стандартам» и станет следовать указаниям местных властей. При этом подчёркивается, что компания действовала добросовестно в соответствии с Лесным законом (Forestry Act) Финляндии и проводила исследование природы в указанных локациях.

Страна привлекает строителей ЦОД отчасти из-за прохладного климата, способного снизить потребности в охлаждении. Кроме того, в стране довольно активно развивается «низкоуглеродная» генерация энергии. При этом стратегия Google предусматривает и строительство ЦОД в Ваале (Vaala), и инвестиции в существующую площадку в Хамине (Hamina). Также компания заключила соглашение с местной Fortum сроком на 22 года о покупке электроэнергии АЭС.

Google рассчитывает, что строительство в 2027–2028 гг. поддержит более 37 тыс. рабочих мест и обеспечит вклад порядка €3,6 млрд ($4,2 млрд) в финскую экономику. Этому, правда, не очень рад президент США, который против крупных вложений в ИИ-инфраструктуру за пределами страны.

Земельные участки и энергия в большинстве регионов в Европе становятся всё более дефицитными, поэтому Финляндия становится всё более привлекательной локацией для новых проектов. Остановка свидетельствует о том, что наличие земли и энергии не гарантирует, что проекты будут реализованы беспрепятственно. Оценка воздействия на окружающую среду и обязательные разрешения регуляторов могут сыграть важную роль при переходе от подготовки площадок к строительству.

В сентябре, сообщая о будущих инвестициях, Google позиционировала Финляндию в качестве примера ответственного развития инфраструктуры ЦОД. Тем не менее, заявленные инвестиции и уже заключенные соглашения о поставке энергии не отменяют необходимости проведения экологической экспертизы и получения специальных разрешений.

Tuike Finland должна подготовить объяснения для регуляторов к 14 октября, существенные подготовительные работы должны приостановить к 23 октября. Следующие шаги — ответ Tuike Finland и завершение отчётов по оценке воздействия на окружающую среду. В предписании не определяется, скажутся ли ограничения на общей программе инвестиций Google на 2027–2028 гг.

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