Дания одобрила «чрезвычайный план» для электросетей, лишающий большинство ЦОД шанса на быстрое получение питания

 
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Дания наконец приняла «чрезвычайный план» для своих электросетей, предложенный ещё минувшим летом. В результате крупные дата-центры будут перенесены в конец очереди на подключение, сообщает Datacenter Dynamics. Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства королевства сообщило, что изменения вступят в силу 12 октября.

В министерстве заявляют, новый план стал заменой действующему принципу обслуживания клиентов в порядке поступления заявок. Новая модель предоставляет энергокомпании Energinet и операторам электросетей больше полномочий для определения приоритетов при предоставлении доступа к их мощностям.

Предполагается, что заявки на подключение разделят на четыре категории, первая получит наивысший приоритет. В неё попадут и некоторые ЦОД, но лишь те, которые предназначены для обеспечения «защищаемых потребностей и критически важных общественных функций». Также к первой категории относится обычное увеличение мощности для уже имеющихся потребителей, новых домохозяйств, малого бизнеса, критически важных общественных функций, включая оборону, здравоохранение и экстренные службы, а также ЦОД, связанные с обеспечением выполнения соответствующих функций.

Источник изображения: Rolands Varsbergs/unsplash.com

Источник изображения: Rolands Varsbergs/unsplash.com

Ко второй категории относятся проекты, способствующие «зелёному переходу» и электрификации общества. К третьей — системы хранения энергии, в том числе энергохранилища объектов с несколькими пользователями, созданные сверх стандартных потребностей корпоративного пользователя. Наконец, в четвёртую категорию входит большая группа потребителей электричества, к которой относятся и ЦОД, с режимами энергопотребления, способными оказать негативное влияние на электросети.

В целом рынок ЦОД в Дании не особенно велик. Большинство объектов находится в Копенгагене и окрестностях. Ранее в текущем году Microsoft запустила в стране облачный регион, строительство которого ведётся с 2020 года и продолжается до сих пор. В числе работающих в стране крупных операторов ЦОД есть Digital Realty, atNorth, Penta Infra, Global Connect и Stack Infrastructure.

Аналогичный подход к запросам на подключение рассматривает и Финляндия. В рамках соответствующего проекта приоритет будет отдаваться небольшим ЦОД, а объекты мощнее 10 МВт будут отодвинуты в конец очереди. Общественные консультации по вопросу были открыты 9 октября. Ранее Uptime Institute сообщал, что ЦОД резервируют избыточные мощности электросетей, что блокирует доступ к фактически свободным в текущий момент мощностям другим пользователям.

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