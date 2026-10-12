Sesterce за €10 млрд переделает финскую бумажную фабрику в ИИ ЦОД мощностью 600 МВт

Французский девелопер ИИ-инфраструктуры Sesterce объявил о планах инвестировать более €10 млрд в создание крупного кампуса ИИ ЦОД в Ямся (Jämsä, Финляндия). Предложенный проект предусматривает перестройку бывшей бумажной фабрики в промышленном районе Кайпола (Kaipola). На первом этапе общая мощность кампуса должна составить 200 МВт, начало строительства запланировано на 2026 год. На втором этапа кампус расширят до 600 МВт, сообщает Converge! Digest. В перспективе компания намерена создать в стране сеть ЦОД общей мощностью 1 ГВт.

Проект — часть более масштабной стратегии Sesterce, направленной на строительство новых ИИ-мощностей в Европе на основе уже имеющихся промышленных площадок. Компания заявила, что уже привлекла якорного заказчика, гарантировавшего загрузку вычислительных мощностей, хотя его имя не раскрывается. Проект предусматрвиает использование в Кайполе существующей электрической, водной, логистической инфраструктуры, а также зданий. По оценкам Sesterce, ЦОД добавит 300 постоянных рабочих мест.

Кампус будет использовать СЖО замкнутого цикла. При этом система охлаждения будет полагаться на дождевую и переработанную воду, использование питьевой воды для охлаждения не предусмотрено. На каждый мегаватт, потребляемый кампусом, Sesterce обязалась обеспечить генерацию мегаватта возобновляемой энергии для финской электросети в течение 10 лет с момента ввода кампуса в эксплуатацию. Кроме того, планируется использовать тепло ЦОД для нужд отопления. Дополнительно компания создаст фонд на €10 млн для нужд местных жителей.

Кампус в Ямся станет очередным многомегаваттным проектом в Финляндии. Среди других крупных проектов можно отметить ЦОД DayOne, Google, Nebius, TikTok/ByteDance, Pure DC. Особенностями подхода Sesterce являются масштаб инвестиций, стремление использовать для своих начинаний уже имеющуюся инфраструктуру промышленных площадок, а также обязательством компенсировать потребление кампуса поставками «зелёной» энергией.

Бывшая бумажная фабрика предлагает развитую промышленную площадку с действующей коммунальной инфраструктурой, что удешевит строительство. Впрочем, превращение фабрики в высокоплотную вычислительную ИИ-площадку потребует дополнительной электрической, инженерной и сетевой инфраструктуры. Sesterce пока не раскрыла структуру финансирования, сроки поставки ИИ-ускорителей, сетевую архитектуру или прочие детали строительства. Экспансия Sesterce в Финляндии сопутствует участию компании в инициативе по строительству ИИ-инфраструктуры во Франции совместно с SoftBank.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: