Стартап DayOne Data Centers привлёк более $2 млрд в раунде финансирования серии C

Основанная в 2022 году компания DayOne Data Centers (ранее GDS International) сингапурского происхождения привлекла более $2 млрд в ходе раунда финансирования серии C для своих проектов дата-центров, сообщает Silicon Angle. Раунд возглавила компания Coatue, приняли участие и некоторые другие институциональные инвесторы, включая индонезийский фонд национального благосостояния. Ранее сообщалось, что DayOne получила $3,5 млрд на развитие ЦОД в малазийском Джохоре.

Флагманский проект компании в финском городе Лахти (Lahti) площадью около 10 га обойдётся в €1,2 млрд, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2027 года. При полной загрузке речь будет идти о 120 МВт вычислительной инфраструктуры. Дата-центр будет по возможности использовать фрикулинг для экономии электроэнергии и воды. Объект оптимизирован для стоек с СЖО, оснащённых чипами NVIDIA. В Сингапуре компания строит 20-МВт объект, оснащённый твёрдооксидными топливными элементами, работающими на водороде.

DayOne применяет предварительно собранные на заводе модульные конструкции. Компания заявляет, что такой подход ускоряет процесс строительства и снижает его стоимость. Возможностей компании хватит для выпуска до 2,5 тыс. модулей в год общей IT-мощностью 500 МВт. В своих ЦОД компания использует стек кастомного ПО для управления стойками с ИИ-ускорителями.

Привлечённые средства используют для финансирования строительных проектов в Финляндии, Сингапуре, Японии и на некоторых других рынках. Компания сообщила, что уже зарезервировала мощности под клиентские заявки приблизительно на 1 ГВт.

DayOne — как минимум третий оператор ЦОД, закрывший крупный раунд финансирования в последние месяцы. ИИ-облако Lambda привлекло более $1,5 млрд в ноябре 2025 года (перед выходом на IPO она хочет привлечь ещё $350 млн). Nscale к началу октабря также получила более $1,5 млрд в двух раундах инвестиций.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: