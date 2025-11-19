По одному GPU на каждого американца: ИИ-облако Lambda привлекло ещё $1,5 млрд инвестиций на амбициозное развитие инфраструктуры

Поставщик облачных решений для ИИ-проектов — компания Lambda привлекла более $1,5 млрд. Раунд возглавила холдинговая TWG Global при участии Американского фонда инновационных технологий (US Innovative Technology Fund) и других, уже финансировавших бизнес инвесторов. Как заявил представитель Lambda, новый раунд финансирования поможет компании построить ИИ-фабрики гигаваттного масштаба, обеспечивающие работу сервисов, используемых миллионами людей ежедневно.

В компании добавили, что её миссия — сделать вычисления столь же общедоступными, как и, например, электричество, предоставив доступ к ИИ каждому американцу по принципу «один человек — один GPU». В раунде финансирования серии D, состоявшемся в феврале 2025 года, Lambda привлекла $480 млн .

Основанная в 2012 году Lambda предлагает облачные вычисления на основе ИИ-ускорителей и, согласно информации на её сайте, располагает 15 дата-центрами по всей территории США. Компания намерена развернуть более 1 млн. ускорителей NVIDIA и 3 ГВт мощностей ЦОД с жидкостным охлаждением.

Раунд финансирования последовал за многомиллиардным контрактом компании с Microsoft, заключённым ранее в ноябре. Согласно условиям договора, Lambda предоставит IT-гиганту доступ к десяткам тысяч ИИ-ускорителей. Также подписано соглашение на $1,5 млрд с NVIDIA, которая будет арендовать у Lambda чипы собственного производства.

