ИИ-облако Lambda пытается привлечь $350 млн перед выходом на IPO

Стартап Lambda Inc., предлагающий облачную ИИ-платформу, как сообщается, намерен привлечь $350 млн на развитие бизнеса и ведёт переговоры с Mubadala Capital, которая должна возглавить новый раунд инвестиций. При этом менее двух месяцев назад прошёл раунд финансирования серии E, возглавленный TWG Global, в ходе которого удалось привлечь $1,5 млрд, сообщает Silicon Angle со ссылкой на The Information.

Lambda выступает оператором дюжины дата-центров в США. Флагманским предложением является сервис Superclusters, который позволяет арендовать кластеры, имеющие до 165 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA. Lambda предлагает несколько поколений чипов NVIDIA, в том числе суперускорители GB300 NVL72. В скором времени обещана и доступность новейших Vera Rubin NVL72. Системы Lambda работают на кастомном пакете ПО Lambda Stack, состоящем из открытых ИИ-инструментов, которые компания оптимизировала для своего оборудования.

Новый раунд финансирования, возможно, будет последним перед выходом компании на IPO во II полугодии 2026 года. В ноябре Lambda заключила многомиллиардный контракт с Microsoft. Согласно его условиям, Lambda предоставит гиганту из Редмонда доступ к десяткам тысяч ИИ-ускорителей. Также подписано соглашение на $1,5 млрд с NVIDIA, которая будет арендовать у Lambda свои же чипы.

