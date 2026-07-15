В обход FLAPD: Pure DC запустит в Финляндии 550-МВт ИИ ЦОД стоимостью €7,5 млрд

Компания Pure DC построит в Финляндии кампус ИИ ЦОД стоимостью €7,5 млрд и мощностью 550 МВт. Это весьма крупный проект за пределами рынка FLAPD, на котором царит дефицит мощностей, сообщает Computer Weekly. Кампус в Сейняйоки (Seinäjoki) станет одним из крупнейших в Европе проектов ИИ ЦОД и крупнейшей прямой инвестицией британской компании в финскую экономику. По данным Bloomberg, одним из первых клиентов дата-центра станет Microsoft.

Первый этап предполагает выделение €1,5 млрд на создание 110 МВт мощностей. Для площадки (150 га) уже получено разрешение на строительство, гарантированы энергетические мощности для подключения объектов, первая подстанция построена и уже функционирует. Площадка имеет доступ к более 700 МВА возобновляемой энергии из местных источников. Для строительства используются типовые 40-МВт ИИ-модули с прямым жидкостным охлаждением замкнутого цикла. Избыточное тепло кампуса будет направляться в городскую систему отопления. Pure DC обязалась организовать подготовку кадров с местными образовательными организациями — от обучения до трудоустройства в регионе, традиционно ассоциировавшемся с деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленностью.

По данным Европейской ассоциации дата-центров (EUDCA), 67 % местных операторов ЦОД на ближайшие три года называют главной проблемой доступ к электроэнергии. Считается, что она серьёзнее, чем сложности с получением разрешений на строительство, нехватки кадров и высоких цен на электричество. Дефицит электричества острее всего наблюдается на ключевых рынках FLAPD (Франкфурта, Лондона, Амстердама, Парижа и Дублина). Там перегрузки сетей и бюрократия снизили свободные мощности до исторических минимумов. По данным EUDCA, сейчас развитие идёт в Южной Европе, Северной Европе и Восточной Европе, а также растущей группе ключевых агломераций «второго эшелона» (Tier-2).

Хотя рынки FLAPD сохранят критическое значение для корпоративных задач, требующих низких задержек, масштабные ИИ-мощности смещаются на север — они лягут в основу новой волны облачных сервисов. Портфолио самой Pure DC включает также активные проекты в Мадриде и Абу-Даби, а кампус компании в Дублине обходит местные ограничения благодаря наличию собственной микросети на 110 МВт на площадке при самих ЦОД.

Финляндия — лидер рейтинга Sigma Index International Data Center Authority (IDCA). Он комплексно оценивает пригодность страны к размещению дата-центров с учётом наличия резервов энергосетей, доступности водных ресурсов и «цифровой готовности». Страна набрала в нём 99 баллов из 100. Кроме того, Финляндия находится в «зелёной зоне» индекса IDCA Emissions Reduction Challenge, с показателем 2,3, один из самых низких для развитых стран. Это свидетельствует о доступности стабильной, недорогой, низкоуглеродной энергетической основы, необходимой гиперскейлерам для кластеров обучения ИИ, требующих десятки мегаватт мощностей. Интерес к региону проявляют и другие компании. Например, Nebius рассчитывает построить в Финляндии крупнейший в Европе ИИ ЦОД.

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