Selectel выпустила серверную платформу на базе AMD EPYC 9005 Turin

Российская компания Selectel сообщила о выходе серверной платформы на базе AMD EPYC 9005 Turin для широкого спектра рабочих нагрузок. Решение выполнено на материнской плате собственной разработки SSE-MB-202, которая производится по оригинальной конструкторской документации.

Плата имеет размеры 424,4 × 368,4 мм. Допускается установка двух процессоров в исполнении SP5 (до 192 ядер и 384 потоков) с показателем TDP до 500 Вт. Предусмотрены 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-5600 ECC RDIMM суммарным объёмом до 12 Тбайт. Упомянуты два коннектора M.2, два слота PCIe 5.0 для карт формата FHFL, до пяти разъёмов PCIe 5.0 для карт HHHL и слот OCP 3.0.

Новинка предлагается в трёх модификациях — SSE-A212-E5, SSE-A212S-E5 и SSE-A212G-E5. Первая оптимизирована для типовых серверных задач: виртуализации, корпоративных приложений и баз данных. Возможно подключение до 12 накопителей SAS/SATA/NVMe (PCIe 4.0). Есть два универсальных райзера. Вторая версия имеет схожие характеристики, но позиционируется в качестве основы для систем хранения, баз данных и аналитики.

Третья модель подходит для ИИ-инференса, обработки видео и инженерных расчётов: она поддерживает 12 накопителей SAS/SATA/NVMe (PCIe 5.0) и два полноразмерных GPU. Реализованы жёсткие райзеры и гибкий райзер x16. BMC-контроллер выполнен на отдельной OCP-плате с коннектором RJ45 для сетевого кабеля.

Новая серверная платформа доступна в составе выделенных серверов Selectel. Клиенты могут арендовать её в дата-центре производителя или заказать доставку на собственную площадку с правом выкупа.

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