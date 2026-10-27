Ecoblox и автопроизводитель Rimac объединили усилия для создания модульных ЦОД

Специализирующаяся на строительстве модульных ЦОД компания Ecoblox заключила партнёрское соглашение с хорватским производителем электромобилей Rimac, сообщает Data Centre Dynamics. Решения Rimac в области аккумуляторов и силовой электроники будут интегрироваться с инфраструктурой Ecoblox для систем ИИ, говорится в соглашении. Совместный проект связан с архитектурой модульных ЦОД, проектированием, а также интеграцией аппаратного и программного обеспечения.

В модульном ЦОД будут использоваться аккумуляторные модули Rimac UNI — они, по заверению компаний, обеспечат более длительное непрерывное резервное питание для критически важного вычислительного оборудования. Проект интеграции включает систему управления аккумуляторами Rimac, которая предоставит Ecoblox возможности мониторинга и управления модульной установкой в реальном времени.

Изначально аккумуляторные модули Rimac UNI разрабатывались для применения в автопроме, системах хранения энергии, морском транспорте, внедорожной, коммерческой и промышленной технике. Данный проект станет первым случаем их применения в инфраструктуре ЦОД. Завершение строительства первого модульного ЦОД намечено на ноябрь — он будет расположен в кампусе Rimac в хорватском селении Керестинец.

Интеграция систем накопления энергии и силовой электроники автомобильного класса в архитектуру модульных ЦОД устранит связанные с сетью ограничения; облачные провайдеры и корпоративные клиенты быстрее и эффективнее смогут развёртывать масштабируемые и устойчивые к перебоям ИИ-кластеры, отметили в Ecoblox.

Штаб-квартира Ecoblox находится в Дубае (ОАЭ). Компания предлагает широкий ассортимент решений от отдельных серверных стоек до модульных ЦОД в 20′/40′ контейнерах, а также модульные ЦОД по индивидуальным проектам. Решения рассчитаны на высокие вычислительные нагрузки, поддерживаются GPU от NVIDIA и AMD, было также подписано соглашение с производителем ИИ-ускорителей Tenstorrent. Развёртывание таких ЦОД занимает менее восьми месяцев, отметили в компании. Представленная NVIDIA архитектура модульного контейнерного ИИ ЦОД DSX Pod позволяет развёртывать их значительно быстрее — за две недели на подготовленной площадке. Решения для модульных ЦОД есть также у ZTE, Vertiv, Nautilus и других компаний.

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