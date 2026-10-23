NVIDIA научилась разворачивать ИИ-ЦОД за две недели вместо полугода

NVIDIA представила эталонную архитектуру DSX Pod — модульного контейнерного ИИ-ЦОД, оснащаемого семью стойками Vera Rubin NVL72, а также необходимым для работы сетевым, охлаждающим и электротехническим оборудованием. Компания утверждает, что такая архитектура позволяет сократить время развёртывания ЦОД на заранее подготовленной площадке примерно с шести месяцев до двух недель, сообщает Datacenter Knowledge.

Анонсированное в ходе мероприятия GTC Berlin модульное решение рассчитано на организации, которым требуется быстро ввести в эксплуатацию большие вычислительные мощности без длительного планирования, строительства и значительных трудозатрат, характерных для реализации обычных ИИ-проектов. NVIDIA заявила, что сотрудничает с 17 партнёрами, включая Bull, Dell Technologies, HPE, Lenovo, Eaton, Schneider Electric и Vertiv. Они начнут поставлять варианты решений на основе DSX Pod в начале 2027 года.

По словам представителя NVIDIA, речь идёт о полностью собранном и протестированном контейнерном решении со стандартизированным вводом питания на 800 В постоянного тока (DC) и заранее смонтированными трубопроводами. Это строительный блок для будущих ИИ-фабрик.

NVIDIA сообщает, что сама компания разрабатывает и проверяет эталонную архитектуру, а партнёры производят контейнеры, интегрируют оборудование, адаптируют системы электроснабжения и жидкостного охлаждения, а также устанавливают и обслуживают готовые комплексы. Речь идёт не об универсальном готовом продукте NVIDIA, а о проектной основе для решений разных вендоров.

Хотя архитектура была представлена в Берлине, в компании подчеркнули, что контейнерный эталонный проект предназначен для внедрения по всему миру. Местом проведения мероприятия GTC Berlin выбрали Берлин, поскольку руководство NVIDIA считает модульную инфраструктуру быстрого развёртывания важным фактором развития ИИ в Европе.

В компании подчеркнули, что решение разработано для организаций, желающих быстрее вводить в эксплуатацию сотни мегаватт вычислительных мощностей, упростив этот процесс по сравнению с реализацией обычных проектов.

По мнению экспертов IDC, DSX Pod подходит для трёх сценариев развёртывания. Его можно использовать в суверенных проектах, требующих физической изоляции оборудования, в небольших ИИ-проектах для выполнения специализированных задач, а также для периферийных ИИ-вычислений — там, где необходимы комплексные решения для ускоренных вычислений «под ключ».

Для удовлетворения спроса на ИИ-инфраструктуру NVIDIA и её партнёры по цепочке поставок намерены в следующие три года увеличить производственные мощности по выпуску подложек в 2,5 раза, а к 2028 году — нарастить мощности по передовому корпусированию более чем на 300 %. Кроме того, к середине 2027 года планируется увеличить объёмы производства оптических модулей на основе технологии интегрированной оптики Co-Packaged Optics (CPO) в 15 раз, а к концу 2028 года — дополнительно удвоить этот показатель.

В ходе мероприятия компания также представила программное обеспечение и механизмы безопасности для масштабных ИИ-проектов. В частности, была представлена эталонная архитектура OpenShell Reference Architecture, призванная помочь организациям управлять ИИ-агентами. Она позволяет определять, к каким ресурсам могут обращаться агенты, отслеживать их активность и принудительно обеспечивать соблюдение заданных политик при выявлении небезопасного поведения.

В компании рассказали, что архитектура объединяет инфраструктуру NVIDIA Vera Rubin NVL72 для обучения и инференса с системами на базе процессоров NVIDIA Vera, которые обеспечивают работу и управление средой выполнения ИИ-агентов. Между этими системами располагаются DPU BlueField, выполняющие функции изолированного средства контроля безопасности. Последние анализируют сетевой трафик и позволяют обновлять политики безопасности, в том числе отключая агента при выявлении его небезопасного поведения.

По данным NVIDIA, среди компаний, использующих OpenShell Reference Architecture для повышения безопасности при работе с ИИ-агентами, — Anthropic, AWS, Google Cloud, Meta✴, Microsoft, OpenAI и Perplexity.

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