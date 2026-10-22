Red Hat и NVIDIA расширили партнёрство для обеспечения безопасности ИИ-агентов

Red Hat объявила о расширении сотрудничества с NVIDIA. Цель партнёрства — обеспечить клиентам безопасность ИИ-агентов, контроль доступа к ИИ-моделям и развёртывание рабочих нагрузок на инфраструктуре Vera Rubin, пишет SiliconANGLE.

В центре внимания — решение Red Hat AI Factory with NVIDIA, которое объединяет средства управления средой выполнения агентов, ПО для инференса моделей и аппаратную поддержку в гибридных облачных средах. Red Hat работает над интеграцией эталонной архитектуры NVIDIA OpenShell в свои ИИ-платформы как встроенной функциональности. Предложенный подход к безопасности направлен на устранение двух основных рисков: выхода ИИ-агентов за пределы установленных для них границ, а также их компрометации злоумышленниками — например, посредством внедрения вредоносных запросов или атак на цепочку поставок. Компании стремятся вынести механизмы контроля безопасности за пределы ИИ-агентов, а в ряде случаев и за пределы ОС на хосте.

OpenShell выступает в качестве песочницы — изолированной среды выполнения для ИИ-агентов. На более низком уровне работает система безопасности NVIDIA Sentry на базе DPU BlueField; для мониторинга рабочих нагрузок используется ПО DOCA Argus на отдельном устройстве. Argus анализирует определённые структуры памяти хоста, определяя, какие процессы запущены, с какими файлами производится работа, и какие используются сетевые соединения. При обнаружении угрозы система безопасности может инициировать применение политик BlueField, которые изолируют скомпрометированную рабочую нагрузку.

Эта архитектура опирается на реализованную в Red Hat OpenShift 4.22 поддержку платформы BlueField-3. Она позволяет отделить рабочие нагрузки ИИ на CPU серверов от сетевых функций и сервисов безопасности, работающих на Arm-процессорах модулей BlueField. Таким образом, если злоумышленник скомпрометирует хост, элементы управления инфраструктурой останутся защищёнными. Sentry может изолировать скомпрометированный ИИ-агент за считанные миллисекунды. Перенос функций мониторинга и управления сетью на DPU снижает нагрузку на основные процессоры сервера, высвобождая ресурсы для выполнения ИИ-задач.

Партнёрство также связано с вопросами инфраструктуры моделей, необходимых агентам для принятия решения и выполнения действий. Эталонный проект включает средства контроля доступа в рамках схемы «модель как услуга» (Model-as-a-Service) и ИИ-шлюз с технологиями инференса, такими как vLLM, llm-d, NVIDIA Dynamo и микросервисы NVIDIA NIM. Основанное на NVIDIA Inference Hub решение поддерживает самостоятельный выбор моделей пользователями, возможности задавать политики доступа, ограничивать частоту запросов и разграничивать возможности по подписке. Функции управления доступом и выполнения моделей разделены — это даёт клиентам возможность контролировать квоты, распределять затраты и поддерживать производительность в гибридных средах.

Компании объявили о совместной поддержке моделей NVIDIA Nemotron, в том числе Nemotron 3.5 Super VL, в среде инференса и обслуживания vLLM. В Red Hat отметили механизмы квантования и спекулятивного декодирования, позволяющие снижать задержку при запуске моделей без потери точности. Версия Red Hat Enterprise Linux for NVIDIA теперь поддерживает процессоры Vera и готова к работе с платформой Vera Rubin. Партнёры стремятся обеспечить совместимость ОС и платформы к моменту выхода нового оборудования.

В RHEL for NVIDIA 26.03 для поддержки новой платформы внесены изменения в набор базовых пакетов; при этом сохранены стандартное пользовательское окружение и средства безопасности, включая Security-Enhanced Linux. Когда поддержка оборудования будет включена в основное ядро Linux, клиенты смогут перейти на стандартную версию RHEL без переустановки системы. Сценарии использования, эталонные решения и функции работы с агентами доступны у партнёров, в том числе Cisco, Dell и Lenovo; продолжается работа по нативной интеграции OpenShell.

Ранее процессор NVIDIA Vera продемонстрировал превосходство над чипами Intel и AMD. Компания передала в OCP спецификации стоек Vera Rubin и вычислительных узлов в рамках открытой архитектуры MGХ. В инфраструктуре Google Cloud инстансы на базе Vera Rubin NVL72 заработают в ноябре.

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