NVIDIA представила ускоритель RTX Pro 5500 Blackwell Workstation Edition с 84 Гбайт памяти GDDR7

Компания NVIDIA анонсировала ускоритель RTX Pro 5500 Blackwell Workstation Edition для профессиональных рабочих станций. Изделие подходит для решения задач в области агентного ИИ, физического моделирования, обработки высококачественной графики, анализа данных, видеопроизводства и пр.

Новинка построена на архитектуре Blackwell с чипом GB202. Конфигурация включает 21 760 ядер CUDA и 84 Гбайт памяти GDDR7 с 416-битной шиной, обеспечивающей пропускную способность до 1398 Гбайт/с. Задействованы тензорные ядра пятого поколения и ядра RT четвёртого поколения.

Карта использует интерфейс PCIe 5.0 x16. Максимальное энергопотребление заявлено на уровне 600 Вт. Ускоритель ориентирован на рабочие станции в стоечном исполнении. При этом может применяться воздушная или жидкостная система охлаждения.

Могут использоваться до четырёх разъёмов DisplayPort 2.1b: они позволяют выводить изображение на мониторы с разрешением до 8K при 240 Гц и 16K при 60 Гц. Движки NVIDIA NVENC девятого поколения значительно ускоряют кодирование видео и улучшают качество в профессиональных видеоприложениях. Кроме того, применяются блоки декодирования NVIDIA NVDEC шестого поколения. Говорится о поддержке форматов 4:2:2 H.264 и HEVC.

В новинке реализована технология MIG (Multi-Instance GPU): она позволяет разделить один физический графический процессор на несколько независимых аппаратных разделов. Каждый из них функционирует как полноценный самостоятельный GPU со своей выделенной памятью, кешем и вычислительными ядрами. В случае RTX Pro 5500 Blackwell Workstation Edition могут быть сформированы два раздела с 42 Гбайт памяти GDDR7.

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