NVIDIA выпустила ускоритель RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти для рабочих станций

Компания NVIDIA сообщила о доступности ускорителя RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти GDDR7 (ECC) для мощных рабочих станций, ориентированных на ИИ-задачи, включая «тонкую» настройку больших языковых моделей (LLM). Новинка является собратом ранее выпущенной версии RTX Pro 5000 Blackwell с 48 Гбайт GDDR7, по сравнению с которой объём памяти увеличился в полтора раза.

Оба ускорителя построены на чипе Blackwell с 14 080 ядрами CUDA. Задействованы тензорные ядра пятого поколения и RT-ядра четвёртого поколения. Говорится об использовании 512-бит шины памяти; пропускная способность — 1344 Гбайт/с. Новинка выполнена в виде двухслотовой карты расширения полной высоты с интерфейсом PCIe 5.0 x16.

Выпущенный ускоритель располагает четырьмя разъёмами DisplayPort 2.1b. Возможен одновременный вывод изображения на несколько мониторов в следующих конфигурациях: четыре с разрешением до 4096 × 2160 пикселей и частотой обновления 120 Гц, четыре с разрешением 5120 × 2880 точек и частотой 60 Гц или два с разрешением 7680 × 4320 пикселей и частотой 60 Гц. Заявлена поддержка DirectX 12, Shader Model 6.6, OpenGL 4.63, Vulkan 1.33, а также CUDA 12.8, OpenCL 3.0 и DirectCompute.

Заявленная ИИ-производительность достигает 2142 TOPS. Карта оборудована 16-контактным разъёмом дополнительного питания. Энергопотребление находится на уровне 300 Вт. Применено активное охлаждение с вентилятором. Ускоритель RTX Pro 5000 Blackwell с 72 Гбайт памяти предлагается через партнёрские каналы, включая Ingram Micro, Leadtek, Unisplendour и xFusion.

