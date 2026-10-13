MGX 1.2: NVIDIA представила открытые спецификации стоек Vera Rubin

NVIDIA объявила о новых партнёрствах и технологических решениях для создания единой основы для ИИ-инфраструктуры нового поколения. В частности, OCP переданы спецификации стоек NVIDIA Vera Rubin и вычислительных узлов в рамках открытой архитектуры MGХ. В рамках инициативы Open DC Initiative проекта OCP компания присоединилась к лидерам отрасли, принимающим участие в разработке референсного дизайна ИИ ЦОД третьего поколения.

Наряду с открытыми технологиями жидкостного охлаждения MQD и MQDB, работа над MGX позволит превратить проверенные решения для ИИ-фабрик в отраслевые стандарты, доступные для внедрения, производства и масштабирования другими участниками рынка.

Обновлённая спецификация MGX 1.2 расширяет возможности открытой архитектуры за счёт СЖО со «слепым» (blind-mate) монтажом. Также стандартизирована совместимая стоечная инфраструктура интерконнектов и DC-шина на 5000 А с жидкостным охлаждением, рассчитанная на мощные ИИ-системы. Дополнительно добавлена поддержка 19″ оборудования и стоек с повышенной плотностью размещения оборудования.

Дополнительно MGX 1.2 расширяет возможности модульной конфигурации. Так, добавлены конфигурируемые IO-модули, безвентиляторные вычислительные узлы с СЖО, стандартизированные интерфейсы электропитания и охлаждения и единая инфраструктурная основа, дающая партнёрам экосистемы строить совместимые платформы для ускоренных вычислений.

Архитектура позволяет сокращать время сборки, тестирования и обслуживания оборудования. Это упрощает развёртывание и обслуживание на местах и должно повысить эффективность инфраструктуры. Архитектурой поддерживается конфигурация стоек до 250 кВт. В то же время упрощается техобслуживание проектов, ввод в эксплуатацию и даже повторное использование инфраструктуры.

Спецификация стоек на основе CPU NVIDIA Vera дополнительно расширяет архитектуру MGX за пределы ускоренных вычислений. Фактически речь идёт о специализированной платформы эпохи агентного ИИ. Если NVIDIA Vera Rubin NVL72 служит основой для обучения и инференса ИИ-моделей, то стойки на основе CPU Vera предназначены для вызова инструментов, оркестрации и песочниц. Стойка Vera CPU на основе MGX третьего поколения использует те же принципы проектирования на уровне стоек — они позволяют объединять вычислительные ресурсы, сетевую инфраструктуру, электропитание и охлаждение в единой модульной платформе.

Соответствующий подход позволяет NVIDIA и партнёрам обеспечивать развёртывание специализированной инфраструктуры, в то же время используя преимущества общей экосистемы, упрощённой интеграции и единой технологической базы для ИИ-фабрик нового поколения.

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